Jessica Pegula pide privacidad: ‘solo no te graban cuando vas al baño’

Jessica Pegula se unió al sentir de varias jugadoras sobre el tema de privacidad y defendió a Coco Gauff, luego de que la estadunidense destrozara su raqueta tras quedar eliminada en el Abierto de Australia 2026 a costa de Elina Svitolina.

“No creo que hizo nada malo. Simplemente había cámaras donde no deberían”, mencionó la estadunidense.

"Estamos bajo un microscopio constante", reclamó Jessica Pegula Reuters

Después de su incidente, Coco Gauff mencionó que no quiso impactar su raqueta contra suelo en la cancha porque había niños y justificó su acto con la necesidad de liberar sus emociones “si no, voy a ser irritable con la gente que me rodea”.

Sobre este tema de privacidad, Jessica Pegula afirmó que están bajo las cámaras de manera constante y varios momentos deberían quedarse en la privacidad.

“Literalmente, el único momento en el que no te graban es cuando vas a ducharte o al baño. Estamos bajo un microscopio constante y muchos momentos deberían de ser privados”, indicó Pegula.

JESSICA PEGULA ALCANZA SU PRIMERA SEMIFINAL EN EL ABIERTO DE AUSTRALIA

Jessica Pegula derrotó a su compatriota Amanda Anisimova por 6-2, 7-6 (7/1) para alcanzar su primera semifinal del Abierto de Australia.

Pegula aún no ha perdido un set en Melbourne y su mejor resultado en un Grand Slam se dio en la final del Abierto de Estados Unidos en 2024, donde cayó ante Aryna Sabalenka.

En semifinales, enfrentará a la kazaja Elena Rybakina. En la otra semifinal, la disputarán Sabalenka contra Elina Svitolina.

“Es increíble. Pensé que tenía que llegar (una semifinal), siento que juego muy bien al tenis aquí, me gustan las condiciones. Sabía que ella iba a mejorar en el segundo set, pero me dije a mí misma que tenía que seguir manteniendo mi servicio”, dijo Jessica Pegula.