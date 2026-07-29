De la Queens League a la Liga MX Femenil: tres jugadoras dan el salto a la Primera División

La Queens League México continúa convirtiéndose en una plataforma para que sus futbolistas lleguen al futbol profesional. De cara al inicio del nuevo torneo de la Liga MX Femenil, tres jugadoras que participaron en la competencia de futbol 7 fueron anunciadas como refuerzos de equipos de Primera División.

Dos de ellas formarán parte del Atlante, club que disputará su primera temporada en la Liga MX Femenil, mientras que la tercera defenderá la portería de Cruz Azul.

Nataly Cárdenas y Ofelia Chávez reforzarán al Atlante

El Atlante presentó este miércoles a la plantilla con la que afrontará su debut en la Liga MX Femenil. Al tratarse de un equipo de nueva creación dentro del circuito, el plantel fue conformado desde cero y entre sus incorporaciones aparecen dos futbolistas con pasado en la Queens League México.

Las defensas Nataly Cárdenas y Ofelia Chávez fueron anunciadas como nuevas jugadoras del conjunto azulgrana después de competir desde la primera temporada del torneo de futbol 7.

Nataly Cárdenas inició su recorrido en la Queens League México con Club de Cuervos Femenil, equipo al que llegó tras ser seleccionada en el primer draft de la competencia. Después del torneo inaugural fue fichada por Peluche Caligari, conjunto con el que disputó la final del segundo Split en Veracruz, donde terminó como subcampeona tras caer frente a Galácticas del Caribe.

Más adelante también participó en la Finalissima, el duelo entre los mejores equipos de México y España de esa temporada: Peluche Caligari y Ultimate Móstoles. Posteriormente disputó la final de la Queens Cup México y, en su último torneo con el equipo, alcanzó los cuartos de final antes de cerrar su etapa con Peluche Caligari para incorporarse al Atlante.

Por su parte, Ofelia Chávez comenzó su trayectoria en la liga como futbolista de Muchachas FC, también después de ser elegida en el primer draft. Más adelante defendió los colores de Las Chamas durante la Queens Cup México y posteriormente formó parte de Atlético Parceras en el más reciente torneo de la Queens League México.

Ofelia Solís regresa a la Liga MX Femenil con Cruz Azul

Otra de las futbolistas que deja la Queens League México para regresar a la Primera División es la portera Ofelia Solís, quien fue anunciada como nueva jugadora de Cruz Azul.

Solís llegó procedente de Persas FC, equipo con el que conquistó la Queens Cup México 2026. Ese título le permitió disputar la final internacional frente a Pío, campeón de la Queens Cup España, en un encuentro celebrado en territorio mexicano.

Antes de su paso por la Queens League México, la guardameta formó parte de Tigres Femenil, institución en la que permaneció durante ocho años y con la que consiguió múltiples campeonatos de liga.

Con los fichajes de Nataly Cárdenas, Ofelia Chávez y Ofelia Solís, la Queens League México suma tres nuevas futbolistas que darán el salto al máximo circuito del futbol femenil mexicano para el torneo que está por comenzar.