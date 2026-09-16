Del podio al desfile: atletas mexicanos reciben homenaje tras conquistar Santo Domingo 2026

Parte del deporte mexicano apareció durante el Desfile Cívico-Militar del 16 de septiembre de 2026, celebrado en la Ciudad de México, donde un carro alegórico fue dedicado a reconocer a los atletas pertenecientes a las Fuerzas Armadas.

El homenaje llegó después de la destacada participación de México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde la delegación nacional tuvo una actuación histórica al conquistar 407 medallas: 167 de oro, 125 de plata y 115 de bronce.

De ese total, 114 preseas fueron obtenidas por deportistas pertenecientes a las Fuerzas Armadas, motivo por el que algunos de los protagonistas de esos resultados fueron incluidos en el tradicional desfile por las calles de la capital mexicana.

¿Qué atletas aparecieron en el desfile?

Entre los atletas que formaron parte de este reconocimiento estuvieron figuras como Alejandra Valencia, Matías Grande, Maya Becerra, Randal Willars y Juan Manuel Celaya, representantes de disciplinas como el tiro con arco, clavados y otras especialidades que han colocado a México entre las potencias deportivas de la región.

Desfile del 16 de septiembre de 2026 Elizabeth Velázquez

La presencia de los atletas en el desfile permitió mostrar una faceta distinta de las Fuerzas Armadas, al destacar el papel que tienen en el desarrollo y respaldo de deportistas de alto rendimiento que compiten tanto a nivel nacional como internacional.

El reconocimiento deportivo tuvo además otro protagonista. Durante el recorrido también se presentó un segundo carro alegórico dedicado a la Selección Mexicana de Futbol, como homenaje a su participación en la Copa del Mundo 2026.

Reconocimiento a atletas militares

De esta manera, el desfile del 16 de septiembre no solamente conmemoró la Independencia de México, sino que también sirvió como escenario para reconocer los resultados obtenidos por atletas mexicanos y celebrar a quienes representaron al país en algunas de las competencias deportivas más importantes del año.