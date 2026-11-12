Pochettino recibe luz verde de Estados Unidos para ser nuevo DT del Manchester United

Todo está listo para que Mauricio Pochettino regrese a la Premier League como nuevo director técnico del Manchester United, luego de que la Federación Estadounidense de Futbol (U.S. Soccer) diera luz verde para su salida del banquillo nacional.

De acuerdo con reportes del periodista David Ornstein, la directiva de los Red Devils no solo alcanzó un acuerdo contractual con el entrenador argentino, sino que también logró destrabar las negociaciones con el combinado de las barras y las estrellas para liberar al estratega.

Para concretar el movimiento, el club inglés pagará una cláusula de rescisión que ronda los 10 millones de dólares. Asimismo, se detalla que Pochettino ya firmó un contrato por dos temporadas y media con la institución de Old Trafford, vínculo que lo ligará al equipo hasta el verano de 2029. El anuncio oficial podría hacerse público este mismo viernes.

Mauricio Pochettino dará su respuesta después del Mundial Reuters

Último compromiso con Estados Unidos

Pese a que Estados Unidos le abrió las puertas para dar el salto al futbol inglés, Pochettino cumplirá con un último compromiso al frente de la selección norteamericana. El técnico permanecerá en el banquillo durante la presente Fecha FIFA para dirigir la serie de Cuartos de Final de la Concacaf Nations League frente a Haití.

Una vez concluidos ambos encuentros, el argentino pondrá punto final a su etapa como seleccionador estadounidense para viajar de inmediato a Inglaterra.

Mauricio Pochettino marcha con balance de 20 victorias, 12 derrotas y 1 empate con Estados Unidos. US Soccer

Complicado debut de Pochettino en Manchester

El plan trazado por la directiva del Manchester United contempla que Mauricio Pochettino haga su debut oficial en el banquillo el próximo 22 de noviembre. El estreno no será sencillo, ya que los Red Devils visitarán Anfield para medirse al Liverpool, en lo que promete ser un inicio de máxima exigencia para el nuevo proyecto del argentino.