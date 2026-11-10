Mauricio Pochettino, el favorito del Manchester United; esto pagarían a Estados Unidos

Varios medios británicos señalan que el Manchester United está a punto de destituir a Michael Carrick como entrenador y ante ello, han elegido a Mauricio Pochettino como su sustituto.

El club se encuentra en la zona de descenso de la Premier League (18º con solo ocho puntos y una única victoria en diez partidos de liga), el peor arranque de la historia de los Reds Devils en la competición.

Tras derrotas contundentes ante Como (Champions) y Bournemouth, la dirección (Omar Berrada y Jason Wilcox) le concedió un margen de tres partidos. Los resultados posteriores (derrota en Chelsea, victoria ante Roma y empate 4-4 con Aston Villa) no han convencido.

Mauricio Pochettino marcha con balance de 20 victorias, 12 derrotas y 1 empate con Estados Unidos. US Soccer

En ese escenario, Mauricio Pochettino se ha convertido en el favorito claro de la propiedad (especialmente de los Glazer) y de parte de la dirección deportiva.

El argentino, con pasado en Tottenham, Chelsea y PSG, ha sido entrevistado en ocasiones anteriores por el United y, según varias fuentes, está abierto a regresar a la Premier League.

Pochettino sigue con Estados Unidos y el United deberá pagar cláusula

Pochettino sigue al frente de la selección de Estados Unidos y se encuentra concentrado con el equipo preparando los cuartos de final de la Concacaf Nations League ante Haití (ida el sábado).

En agosto extendió su contrato hasta el Mundial de 2030 tras llevar a los stars and stripes a octavos en el Mundial de casa, pero el acuerdo incluye una cláusula de salida que facilita un eventual regreso al futbol de clubes.

Según The Athletic, esa cláusula ronda los 10 millones de dólares (aproximadamente 7,4 millones de libras). El United debería abonar esa cifra a la US Soccer para liberarlo; el monto no cubre a su cuerpo técnico (incluido su asistente de siempre, Jesús Pérez), por lo que el coste total sería superior. Aun así, esto no será un obstáculo prohibitivo si el club decide apostar por él.