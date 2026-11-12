Manchester United anuncia la salida de Michael Carrick; Pochettino a una firma

Manchester United destituyó como entrenador a Michael Carrick tras firmar el equipo el peor inicio de temporada en su historia reciente, con ocho puntos en 10 partidos y en zona de descenso, anunció el club en un comunicado.

En las últimas horas, varios medios habían informado que el club del noroeste de Inglaterra habría alcanzado un "acuerdo verbal" para que el argentino Mauricio Pochettino, actual seleccionador estadounidense, se convierta en el próximo inquilino del banquillo en Old Trafford.

Si bien el club no precisa quién ocupará el cargo, asegura en su comunicado que "tiene la intención de nombrar a su sucesor lo antes posible".

La cadena Sky Sports informó que la entidad y Pochettino llegaron a "un acuerdo verbal" para que el argentino se convierta en el próximo inquilino del banquillo de Old Trafford.

El DT argentino, de 54 años, tiene una amplia experiencia en la liga inglesa luego de sus etapas al frente de Southampton, Tottenham y Chelsea.

El argentino Mauricio Pochettino está dispuesto a volver a la Premier League para hacerse cargo del Manchester United. Reuters

El United apenas ganó uno de sus diez primeros partidos de la actual Premier League y ocupa el 18º puesto, en zona de descenso, con apenas ocho puntos.

Carrick asumió el cargo de manera interina tras la destitución del portugués Rúben Amorim en enero de 2026 y fue confirmado el pasado verano tras haber llevado al United a acabar tercero en el pasado campeonato y clasificarlo para la Champions League.

Pero, lastrado por el discreto mercato de fichajes, el excentrocampista del United no pudo dar continuidad a su éxito inicial.

El destino de Carrick quedó sentenciado tras una racha de nueve partidos consecutivos sin ganar, en todas las competiciones, incluido un humillante 4-1 contra el Como italiano, debutante en la Champions.

Ni siquiera le salvaron los dos últimos resultados: una remontada contra la Roma tras ir perdiendo por dos goles (3-2) y un empate en Old Trafford frente al Aston Villa, con dos tantos en el descuento (4-4).

En su comunicado, el United califica a Carrick de "leyenda" del club y le agradece la "dedicación y profesionalidad" en su etapa como entrenador, pero considera que "es necesario un cambio" para alcanzar los objetivos de la entidad.

Su salida lo convierte en el tercer entrenador despedido desde que el multimillonario británico Jim Ratcliffe asumió el control de las operaciones futbolísticas tras adquirir una participación minoritaria en el club en febrero de 2024.

BFG