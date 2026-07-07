Mundial 2026: Así marcha la tabla de goleo tras los Octavos de Final

Con Lionel Messi como máximo anotador (8 tantos), así marcha la tabla de goleo del Mundial 2026 tras la Fase de Octavos de Final; Julián Quiñones luce entre los máximos romperredes de la justa veraniega pese a que no podrá seguir aumentando sus cifras.

Tras 96 partidos disputados en el Mundial 2026, y con 8 por disputarse en la justa veraniega (máximo 3 más para cada selección), siete jugadores que se mantienen en la contienda por el título luchan por la Bota de Oro, mientras que tres que ya culminaron su partición, lucen en el Top 10.

Julián Quiñones celebra su tercer gol con México en una Copa del Mundo. Reuters

Estos son los números de cada uno de los futbolistas que suman mayor cantidad de goles en el Mundial 2026:

1. Lionel Messi (Argentina) / 8 goles + 1 asistencia.

2. Kylian Mbappé (Francia) / 7 goles + 2 asistencias.

3. Erling Haaland (Noruega) / 7 goles, sin asistencias.

4. Harry Kane (Inglaterra) / 6 goles + 1 asistencia.

5. Ousmane Dembélé (Francia) / 4 goles + 2 asistencias.

6. Mikel Oyarzabal (España) / 4 goles + 1 asistencia.

7. Jude Bellingham (Inglaterra) / 4 goles + 1 asistencia.

8. Julián Quiñones (México, eliminado) / 4 goles + 1 asistencia.

9. Vinicius Jr. (Brasil, eliminado) / 4 goles + 1 asistencia.

10. Ismaila Sarr (Senegal, eliminado) / 4 goles + 1 asistencia.

El Mundial 2026 se disputará entre el jueves 11 de junio y el domingo 19 de julio. Mexsport

¿Qué sigue para cada uno de los goleadores en el Mundial 2026?

Este es el calendario restante del Mundial 2026, duelos que serán trascendentales para determinar las aspiraciones de cada una de los participantes y de los goleadores que se mantienen en la contienda por la cima.

Cuartos de Final: del jueves 9 al sábado 11 de julio.

Semifinal: martes 14 y miércoles 15 de julio.

Final o partido por el Tercer lugar: sábado 18 ó domingo 19 de julio.

BFG