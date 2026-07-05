VIDEO: Formidable doblete de Haaland para sellar la victoria de Noruega  

A pesar de que en la previa, nos esperaba un partido muy abierto, la realidad es que el Brasil vs Noruega fue un encuentro muy cerrado que solo un hombre pudo romper: Erling Haaland.

El equipo de Ancelotti nunca pudo demostrar el poderío ofensivo que venía manejando. La defensa nórdica dejó sin oportunidades a los brasileños.

El festejo de Haaland por su gol contra Brasil Reuters

Haaland adelanta a Noruega y superando a Gabriel

De igual manera, el duelo entre Erlin Haaland y Gabriel Magalhães tenía otro sazón especial. Ambos jugadores se han visto inmiscuidos en bastantes duelos en la Premier League y hoy, fue uno más.

A pesar de que por 80 minutos, el del Arsenal lo controló de buena manera, el del Manchester City sólo necesito de una jugada para abrir el marcador.

Un centro hacía el punto penal desde la izquierda, Erling estaba forcejeando contra Gabriel y en un gran movimiento del delantero noruego, le ganó el saltó.

Haaland, con mucha potencia, se levantó, se llevó puesto al brasileño y cabeceó para poner el 0-1 para Noruega.

Aunque la defensa de Brasil aguantó muy bien, el ‘Androide’ solamente necesitó de una oportunidad clara para anotar.

Doblete de Haaland que selló la victoria de Noruega

Y para sellar una tarde formidable, Erlign Braunt Haaland anotó su doblete para sentenciar la victoria de Noruega.

Recibió un balón fuera del área, la defensa brasileña nunca le presionó, y cómo si estuviera en un entrenamiento, disparo fuerte, cruzado, para anotar su tanto número 7 en esta Copa del Mundo.