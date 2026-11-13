Lamine Yamal se incorpora a la Selección Española y apunta al duelo ante Inglaterra

Lamine Yamal ya está en la concentración de la Selección Española. El joven delantero llegó este viernes a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para ponerse a las órdenes del cuerpo técnico y preparar el esperado enfrentamiento ante Inglaterra, programado para este domingo.

La incorporación del futbolista del Barcelona se produjo después de recibir el visto bueno para sumarse a la disciplina del combinado nacional. A su llegada a las instalaciones federativas, el extremo se mostró sonriente y con disposición para integrarse de inmediato a los trabajos del equipo.

Con la plantilla prácticamente reunida, España intensifica su preparación en Madrid de cara al compromiso frente al conjunto inglés. El cuerpo técnico tiene previstas sesiones tácticas para ajustar los últimos detalles y encontrar la mejor estrategia ante uno de los rivales más exigentes del panorama internacional.

La presencia de Lamine Yamal representa una noticia positiva para el ataque de la Roja. Su velocidad, desequilibrio por las bandas y capacidad para superar rivales en el uno contra uno lo convierten en una de las principales armas ofensivas del equipo español.

El enfrentamiento ante Inglaterra será una prueba importante para medir el nivel futbolístico de España y sus aspiraciones en el próximo compromiso internacional. Además, la expectativa está puesta en el protagonismo que pueda tener la joven estrella del Barcelona, quien buscará marcar diferencias con la camiseta de su selección.