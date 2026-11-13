Gianni Infantino envía mensaje especial para América Femenil tras hacer historia

América consiguió su boleto a la primera edición en la historia del Mundial de Clubes Femenil y Gianni Infantino envió un mensaje de bienvenida para el conjunto de Ángel Villacampa que busca también el bicampeonato en el Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

El pasado sábado 23 de mayo, América hizo historia al convertirse en el primer club mexicano en coronarse dentro de un torneo internacional, imponiéndose 5-3 al Washington Spirit dentro de la Concacaf W Champions Cup y levantando el trofeo en el Estadio Hidalgo.

Con el título en sus vitrinas, América se convirtió en el primer equipo de Concacaf en clasificar al Mundial de Clubes femenil, mismo que se llevará a cabo del 5 al 30 de enero de 2028 en Estados Unidos.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, envió un caluroso mensaje de bienvenida al América Femenil por su clasificación al certamen en donde se encontrarán los mejores equipos del mundo en busca del trofeo que marcará un parteaguas:

¡Enhorabuena al América Femenil por haberse clasificado para la primera edición de la Copa Mundial Femenina de Clubes de la FIFA! Estamos deseando veros jugar esta competición que marcará un antes y un después y que simbolizará el crecimiento y la unidad global del futbol femenino de clubes”.

¿Cómo se jugará el Mundial de Clubes Femenil 2028

Un total de 19 equipos serán parte de la justa, misma que arrancará desde la Fase Premliminar en donde se eliminarán las primeras tres escuadras.

En la Fase de Grupos, únicamente 16 clubes se mantendrán en la contienda, mismos que serán divididos en 4 sectores compuestos por 4 integrantes, donde únicamente los mejores 2 de cada uno accederán a la siguiente etapa.

A partir de los Cuartos de Final, los compromisos se disputarán a 90 minutos de ganar o morir hasta conocer al primer campeón en la historia del Mundial de Clubes Femenino.

El Mundial de Clubes Femenil 2028 contará con 19 participantes. FIFA

Así es como se dividirán los cupos para cada una de las Confederaciones miembro de la FIFA:

UEFA (Europa) / 6 cupos.

Concacaf (Norteamérica, Centroamérica y el Caribe) / 3 sitios.

Conmebol (Sudamérica) / 3 lugares.

AFC (Asia) / 3 plazas.

CAF (África) / 3 boletos.

OFC (Oceanía) / 1 puesto.

BFG