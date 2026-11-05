Copa Oro anuncia nuevo formato para la edición 2027

Concacaf ha presentado una reestructuración profunda para la próxima edición de la Copa Oro, destacando un cambio drástico en el formato de la competencia: el habitual esquema de cuatro grupos desaparece para dar paso a un formato de tan solo dos grandes sectores.

Con la participación del periodista especializado Fabrizio Romano como rostro principal del anuncio, la confederación dio a conocer los detalles de un certamen que busca elevar la competitividad y garantizar enfrentamientos de alto calibre desde la primera ronda.

Nuevo formato de la Copa Oro

El ajuste principal radica en la distribución de las 16 selecciones participantes, las cuales quedarán divididas en únicamente dos grupos de ocho equipos cada uno. Este diseño permitirá disputar duelos de alta exigencia entre las potencias del área desde las etapas iniciales del torneo.

Las 16 selecciones se organizarán en ocho bombos de dos equipos cada uno, con base en el Ranking de Selecciones Nacionales Masculinas de Concacaf. Durante el Sorteo Oficial, una selección de cada bombo será asignada a cada uno de los dos grupos para mantener la equidad competitiva

Una vez definidos los sectores, los países de cada grupo se organizarán en cuatro rangos de clasificación y cada uno enfrentará a un rival de cada rango. Una matriz de enfrentamientos predeterminada establecerá los cruces específicos, asegurando que cada representante mida fuerzas contra una combinación equilibrada de rivales con distintas posiciones en el ranking.

Las ocho selecciones de cada grupo competirán en una misma tabla de posiciones general por sector. Al término de la primera etapa, únicamente los cuatro mejores equipos de cada grupo obtendrán su boleto a la Fase de Eliminación Directa.

La Fase de Eliminación Directa se mantendrá compuesta por tres rondas: Cuartos de Final, Semifinales y Gran Final. Los resultados obtenidos en la Fase de Grupos determinarán las llaves de Cuartos de Final, donde las selecciones mejor clasificadas se medirán ante las de menor rendimiento dentro de la tabla general.

Clasificación e invitado internacional

De las 16 plazas disponibles para la justa continental, 15 boletos se otorgarán a través de las competencias oficiales de la zona, mientras que la selección de Arabia Saudita participará en calidad de nación invitada.

Ocho selecciones de Concacaf amarrarán su boleto de forma directa mediante la Liga de Naciones Concacaf 2026/27 en noviembre de 2026. Por su parte, los siete cupos restantes se disputarán en la Ronda Preliminar de la Copa Oro, programada para el mes de marzo de 2027.

Fechas clave de la Copa Oro 2027

El camino hacia la corona ya tiene fechas definidas en el calendario internacional. El Sorteo Oficial de la Copa Oro 2027 se llevará a cabo el jueves 8 de abril de 2027.

La actividad en las canchas arrancará formalmente el jueves 17 de junio de 2027, con una Fase de Grupos que se desarrollará de manera continua hasta el 30 del mismo mes.

La etapa decisiva comenzará con los Cuartos de Final el 3 y 4 de julio, seguidos por las Semifinales el 7 y 8 de julio. Finalmente, la contienda culminará el domingo 11 de julio de 2027, día en el que se coronará al nuevo campeón de la Concacaf.