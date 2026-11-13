Jake Bauers deja a Milwaukee y llega a Boston con contrato millonario 

El mercado de agentes libres de las grandes ligas suma un nuevo movimiento. Jake Bauers llegó a un acuerdo con los Boston Red Sox por cuatro temporadas y 58 millones de dólares, de acuerdo con información de distintos medios.

El primera base de 31 años cambiará de equipo después de una campaña destacada con los Milwaukee Brewers, organización con la que conquistó la Serie Mundial 2026 y recibió el reconocimiento como Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Jake Bauers firma su mejor temporada en Grandes Ligas

Durante la temporada regular de 2026, Bauers disputó 144 encuentros, en los que registró un promedio de bateo de .266, conectó 26 cuadrangulares e impulsó 86 carreras. Estas cifras representaron las mejores marcas de su trayectoria en las mayores.

Su rendimiento destacó en la postemporada, particularmente en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, donde Milwaukee superó a Los Ángeles Dodgers. El pelotero recibió el premio al MVP de esa instancia y posteriormente formó parte del equipo que consiguió el primer campeonato de Serie Mundial en la historia de los Brewers.

El crecimiento ofensivo del jugador le permitió convertirse en uno de los agentes libres más atractivos de su posición, luego de varias temporadas con Tampa Bay, Cleveland, Seattle y los New York Yankees.

Boston apuesta por el poder ofensivo del primera base

Con este movimiento, los Red Sox incorporan a un bateador zurdo que puede desempeñarse en la primera base y los jardines. La organización busca fortalecer su ofensiva de cara a la temporada 2027, después de una campaña en la que quedó eliminada en la postemporada.

Antes de llegar a un acuerdo con Boston, Milwaukee le presentó una oferta calificada de 23.15 millones de dólares por una temporada con la intención de conservarlo para el siguiente año. Sin embargo, el contrato multianual con los Red Sox representa una garantía económica de 58 millones de dólares.

La salida de Bauers tendrá consecuencias para los Brewes, que recibirán una selección compensatoria en el Draft debido a que el jugador rechazará la oferta calificada y acordó un contrato superior a los 50 millones con una organización.

De esta manera, Jake Bauers inicia una nueva etapa con el conjunto después de alcanzar el campeonato con Milwaukee y firmar la mejor temporada de su carrera.