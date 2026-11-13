Scarlett Camberos alza la voz tras aparición del grito homofóbico en Liga Femenil BBVA

Scarlett Camberos fue contundente e hizo un llamado para combatir la discriminación dentro del futbol femenil en México; durante el América Vs Toluca correspondiente a los Cuartos de Final de ida del Apertura 2026, se escucho el grito homofóbico ante los despejes de Valeria Martínez, arquera Escarlata.

El pasado miércoles 11 de noviembre, América recibió a Toluca en la cancha del Estadio Banorte para disputar la primera mitad de la eliminatoria, en donde Águilas y Escarlatas buscan su sitio en las Semifinales del presente Apertura 2026 dentro de la Liga Femenil BBVA.

En el terreno de juego, solamente un equipo tomó el control y con un contundente 3-0, las de Coapa impusieron condiciones y consiguieron una ventaja prácticamente lapidaria para las del Estado de México, poniendo un pie en la antesala de la Final en busca del ansiado bicampeonato.

América tomó ventaja de 3-0 tras la ida ante Toluca en los Cuartos de Final del Apertura 2026 en la Liga Femenil BBVA. Mexsport

¿Qué dijo exactamente Scarlett Camberos?

La publicación por parte de la capitana americanista es -hasta cierto punto- ambigua debido a que no declara abiertamente a lo que se refiere, sin embargo, al emplear conceptos como “sororidad”, “valores”, “insultos” y “discriminación”, podría considerarse prácticamente un hecho que se refiere a combatir el grito discriminatorio.

Durante el minuto 33 del segundo tiempo del encuentro, la portera de Toluca -Valeria Martínez- despejó y un sector de la afición presente en el Estadio Banorte empleó el grito homofóbico, causando malestar en redes sociales y exponiéndolo.

Con el paso de las horas, Scarlett Camberos salió a dar la cara y mediante redes sociales fue que publicó este mensaje:

Entre mujeres nos defendemos y la sororidad es lo principal a través de los valores. En el equipo más grande de México, no hay margen para insultos ni discriminación. Trabajamos en equipo. #JuntasPorElBicampeonato ”.

Scarlett Camberos se pronuncia en redes sociales tras el grito homofóbico contra la portera de Toluca, Valeria Martínez. Captura de pantalla

Este domingo 15 de noviembre, el balón volverá a rodar -ahora en el Nemesio Diez- para ponerle fin a la eliminatoria y concretar el cuarto y último boleto rumbo a las Semifinales del Apertura 2026 en la Liga Femenil BBVA.

BFG