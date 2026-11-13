Liga Femenil BBVA: ¿Qué necesita cada equipo para calificar a Semifinales del Apertura 2026?

Este sábado 14 y domingo 15 de noviembre se disputarán los partidos de vuelta en los Cuartos de Final del Apertura 2026 en la Liga Femenil BBVA, donde América, Monterrey, Chivas y Tigres arrancan con ventaja.

Con 9 goles anotados tras la ida de los Cuartos de Final, estas son las necesidades de cada uno de los 8 equipos que se mantienen en la contienda por el título en el Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA:

Tigres Vs Pumas

Pumas cayó ante su gente en un compromiso frenético celebrado en la capital, por lo que para la vuelta en la Sultana del Norte deberá de conseguir una victoria por al menos dos goles para firmar su primera clasificación en la historia para las Semifinales de la Liga Femenil BBVA.

Resultado en la ida: Pumas 2-3 Tigres.

Día del partido de vuelta: sábado 14 de noviembre - Estadio Volcán Universitario.

Horario: 17:00 horas, tiempo del Centro de la CDMX.

¿Quién avanza con empate global?: Tigres.

Repitiendo la dosis de Fase Regular, Tigres se impone a Pumas en la Liga Femenil BBVA durante los Cuartos de Final de ida del Apertura 2026. Mexsport

Chivas Vs FC Juárez

Un compromiso sumamente cerrado en el Olímpico Benito Juárez dejó completamente abierta la eliminatoria entre Bravas y el Rebaño, sin embargo, las fronterizas estarán obligadas a ganar para acceder por primera ocasión a la antesala de la Final en la Liga Femenil BBVA; a las Rojiblancas les basta con el empate, sea con o sin goles.

Resultado en la ida: FC Juárez 0-0 Chivas.

Día del partido de vuelta: sábado 14 de noviembre - Estadio Akron.

Horario: 21:06 horas, tiempo del Centro de la CDMX.

¿Quién avanza con empate global?: Chivas.

Duelo cerrado entre Bravas y Chivas Mexsport

Monterrey Vs Pachuca

Rayadas hizo el trabajo sucio durante los primeros 90 minutos de la eliminatoria ante las Tuzas, por lo que las hidalguenses se encuentran en la necesitad de realizar un partido prácticamente perfecto en la Sultana del Norte para vencer por 2 goles a Monterrey y soñar con dar un nuevo paso rumbo a la contienda por el título.

Resultado en la ida: Pachuca 0-1 Monterrey.

Día del partido de vuelta: domingo 15 de noviembre - Estadio BBVA.

Horario: 19:00 horas, tiempo del Centro de la CDMX.

¿Quién avanza con empate global?: Rayadas de Monterrey.

Rayadas celebra el triunfo sobre Pachuca Mexsport

América Vs Toluca

La serie se encuentra completamente encaminada para Ángel Villacampa y compañía, ya que América necesitaría perder por 4 o más goles para quedar eliminadas del Apertura 2026 y terminar con la ilusión de levantar el bicampeonato dentro de la Liga Femenil BBVA.

Resultado en la ida: América 3-0 Toluca.

Día del partido de vuelta: domingo 15 de noviembre - Estadio Nemesio Diez.

Horario: 21:10 horas, tiempo del Centro de la CDMX.

¿Quién avanza con empate global?: América, pese a que la eliminatoria cierra en el Estado de México, las Águilas mantienen la ventaja de la posición en la tabla.

Isa Haas abrió el marcador con un centro de Camberos Mexsport

BFG