México vive su primer entrenamiento con la mira en Jamaica; faltan 14 por reportar

La Selección Mexicana ya se encuentra en la Riviera Maya de cara a los partidos ante Jamaica correspondientes a los Cuartos de Final por la Nations League de Concacaf; con 14 realizando el primer entrenamiento bajo las órdenes de Rafa Márquez, hacen falta otros 14 por reportar.

Con la mira puesta en los Reggae Boyz, el Cuerpo Técnico mexicano ya prepara a sus jugadores para la primera prueba oficial de Rafa Márquez, donde sin margen de error buscarán acceder al Final Four del torneo de la Confederación y defender el título obtenido en la edición pasada.

Rafa Márquez dirigirá su primer partido oficial al frente del Tri este sábado 14 de noviembre ante Jamaica. Cortesía: SNM

Durante el primer entrenamiento del Tri, únicamente la mitad de los convocados se hicieron presentes en la cancha del complejo en la Riviera Maya, donde el combinado nacional se estará preparando físicamente para la visita a Jamaica del próximo sábado 14 de noviembre.

Estos son los jugadores que estuvieron durante el primer entrenamiento de Rafa Márquez en este nuevo llamado por Fecha FIFA:

Portero (1): Álex Padilla.

Defensas (5): Israel Reyes, Chiquete Orozco, César Montes, Jesús Gallardo y Kevin Álvarez

Mediocampistas (5): Gilberto Mora, Erik Lira, Isaías Violante, Érick Sánchez y Andrés Montaño.

Delanteros (3): Julián Quiñones, Jesús Manuel Tecatito Corona y Alexis Vega.

En el primer entrenamiento de cara al partido ante Jamaica, 14 jugadores del Tri hicieron falta. Cortesía: SNM

¿Qué jugadores hacen falta por reportar?

Ocho de los 14 ausentes se encuentran en el Viejo Continente por lo que estarán llegando la tarde-noche de este lunes, para que el martes 10 de noviembre, el estratega pueda contar con plantel completo de cara a este par de compromisos a disputarse en Kingston y Monterrey:

Posición por posición, estos son los jugadores que hacen falta por integrarse al llamado del Káiser de Michacán:

Porteros (2): Raúl Rangel y Óscar García.

Defensas (4): Rodrigo Huescas, Diego Campillo, Johan Vásquez y Mateo Chávez.

Mediocampistas (4): Luis Romo, Obed Vargas, Álvaro Fidalgo y Santiago Sandoval.

Delanteros (4): Roberto Alvarado, Armando León, Santiago Gimenez y Armando González.

BFG