“Pizarro es mi hijo”, bromea Benjamín Mora tras molestia del jugador del Pachuca

La mala actitud que Rodolfo Pizarro mostró en el juego de la Jornada 14, entre América y Pachuca, parece que no repercutió en el vestidor dirigido por el Director Técnico Benjamín Mora.

Incluso, el estratega prefirió bromear sobre la reacción que tuvo el jugador al salir de cambio al minuto 67, cuando el Pachuca estaba a punto de sentenciar el partido contra las Águilas del América.

Es mi hijo, es Rodolfo Pizarro Mora. No tengo ningún problema con él, hablamos. Lo que pasa es normal, él quiere jugar, él quiere seguir jugando, sobre todo contra América. Después del 65 él pensaba que quizá le podía dar más al equipo.

“Él venía de una seguidilla de partidos donde jugó más del 80 por ciento de los minutos en los tres partidos y necesitábamos fuerza en medio campo”, justificó el técnico en conferencia de prensa.

Pachuca, que se encuentra fuera de la zona de clasificación a la Liguilla, con 16 puntos en la décimo tercera posición, recibirá este fin de semana en el Estadio Hidalgo a los Tigres de la UANL.

Benjamín normalizó la reacción de Rodolfo. Suele pasar al calor de los partidos con actitudes exacerbadas, según reveló el técnico.

“Al otro día nos abrazamos, pidió una disculpa personal y al grupo y aceptó que esas cosas no van de acuerdo con lo que nosotros queremos, pero son cosas que pasan. Tampoco le vamos a echar leña al fuego, es un gran jugador, una gran persona, con mucha experiencia y está ayudando mucho al equipo”, abundó.

Rodolfo Pizarro se disculpó personalmente con el Director Técnico Mexsport

Los Tuzos recibirán a los Tigres, que se encuentran en peor posición con sólo 15 puntos en la décimo quinta posición de la clasificación.