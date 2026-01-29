Pittsburgh Steelers 2026: ¿Es Will Howard un diamante en bruto, digno heredado de Aaron Rodgers?

Mike McCarthy llegará al campo de entrenamiento de Pittsburgh Steelers con la misión de despejar la incógnita de quién será su quarterback ante la duda de si Aaron Rodgers renovará su contrato por lo menos un año más. Sin embargo, desde esos primeros días tendrá a su disposición a Will Howard, quien podría dejar las sombras de un año alejado de los emparrillados por una lesión para convertirse en el nuevo Hombre de Acero de la ofensiva de los Steelers.

Después del retiro de Ben Roethlisberger, quien dio estabilidad a la posición de QB en Pittsburgh durante 18 años, poder encontrar a un reemplazo que de certidumbre se convirtió en una misión fallida. Kenny Pickett estuvo un par de años, para que luego llegara una campaña Russell Wilson y Justin Fields antes de que Rodgers se hiciera cargo en la que se supone fue su temporada de retiro de la NFL.

Will Howard fue seleccionado en el Draft de 2025 con la posición 185 en una distante sexta ronda. Su año de novato en Pittsburgh fue crudo cuando una fractura en la mano lo mandó a la reserva de lesionados para perderse la campaña completa. Sus recuerdos de gloria en los emparrillados quedaron encapsulados en el campeonato nacional que ayudó a conquistar meses antes a Ohio State.

Will Howard (18) tuvo la oportunidad de convivir de cerca con Aaron Rodgers (8), uno de los mejores quarterbacks en la historia de la NFL. Instagram.com/willhoward/

No fue del todo un año perdido, pues Howard, de 24 años de edad, pasó meses inmerso en el mundo de Rodgers, absorbiendo su disciplina, precisión en lecturas defensivas y liderazgo bajo presión.

McCarthy, quien moldeó a Rodgers en Green Bay Packers durante 13 temporadas (conquistando juntos el Super Bowl XLIV en 2010), ve en Howard un lienzo perfecto. “Estoy emocionado con Will; despegó en Ohio State y encaja en mi visión”, dijo McCarthy en una rueda de prensa reciente, evocando su historial de desarrollo de QBs como Brett Favre y Dak Prescott.

Will Howard fue campeón nacional en la temporada de 2024 con la universidad de Ohio State. Instagram.com/willhoward/

Pedigrí de Campeón, Resiliencia y Herramientas Físicas

Howard cuenta con credenciales impecables: lideró a Ohio State al título nacional en 2024, con un desempeño estelar en los playoffs colegiales (65 por ciento de pases completos, 3,200 yardas, 28 TDs y solo 8 INTs). Su estatura de 1.93 m y 106 kg lo hacen ideal para el esquema de Costa Oeste de McCarthy, que prioriza movilidad, precisión y decisiones rápidas.

La gran incógnita para 2026 es el timing. Si Rodgers, a sus 42 años, opta por un año más —apoyado por el owner Art Rooney II—, Howard ganará tiempo para pulir fallas propias del nivel profesional. Pero si Rodgers se retira, los Steelers no vacilarán: Howard apunta a ser un serio candidato para ser el nuevo QB 1 de la Cortina de Acero.