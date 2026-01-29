Uriel Antuna llega a la Cantera: Todo listo para ser nuevo jugador de Pumas

Uriel Antuna dio un paso clave para convertirse oficialmente en refuerzo de los Pumas de la UNAM. El atacante mexicano arribó a la Ciudad de México y este jueves se presentó en las instalaciones de Cantera, después de realizar los exámenes médicos y pruebas físicas de rigor, previos a cerrar los últimos detalles de su contrato con el conjunto universitario.

El futbolista llegó por la tarde a bordo de una camioneta blanca y, pese a la discreción de su arribo, se tomó el tiempo para atender a un aficionado auriazul, con quien accedió a tomarse una fotografía, gesto que no pasó desapercibido por el seguidor felino.

Contrato y expectativas en el Club Universidad

De esta manera, Antuna conoció por primera vez los campos de entrenamiento de su nuevo club, al que arribará en compra definitiva y con un contrato a largo plazo, apostando a recuperar el nivel que lo llevó a ser uno de los extremos más desequilibrantes del futbol mexicano.

Aunque no estará disponible para el duelo del viernes ante Santos, correspondiente a la Jornada 4 del Clausura 2026, el exjugador de Tigres ya formará parte del entorno del primer equipo y estará presente en el Estadio Olímpico Universitario para observar a sus nuevos compañeros.

El reto de superar su etapa con Tigres

Uriel Antuna llega a Pumas tras un paso para el olvido con Tigres, donde disputó 48 partidos oficiales, registrando apenas un gol y ocho asistencias, números muy por debajo de las expectativas. Ahora, el atacante tendrá la misión de reencontrarse con su mejor versión y convertirse en una pieza clave para que los auriazules vuelvan a ser protagonistas en la Liga MX.