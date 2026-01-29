Uriel Antuna llega a la Cantera: Todo listo para ser nuevo jugador de Pumas
Uriel Antuna llega a la CDMX para pruebas médicas con Pumas. El extremo busca recuperar su mejor nivel en el Clausura 2026.
Uriel Antuna dio un paso clave para convertirse oficialmente en refuerzo de los Pumas de la UNAM. El atacante mexicano arribó a la Ciudad de México y este jueves se presentó en las instalaciones de Cantera, después de realizar los exámenes médicos y pruebas físicas de rigor, previos a cerrar los últimos detalles de su contrato con el conjunto universitario.
El futbolista llegó por la tarde a bordo de una camioneta blanca y, pese a la discreción de su arribo, se tomó el tiempo para atender a un aficionado auriazul, con quien accedió a tomarse una fotografía, gesto que no pasó desapercibido por el seguidor felino.
Contrato y expectativas en el Club Universidad
De esta manera, Antuna conoció por primera vez los campos de entrenamiento de su nuevo club, al que arribará en compra definitiva y con un contrato a largo plazo, apostando a recuperar el nivel que lo llevó a ser uno de los extremos más desequilibrantes del futbol mexicano.
Aunque no estará disponible para el duelo del viernes ante Santos, correspondiente a la Jornada 4 del Clausura 2026, el exjugador de Tigres ya formará parte del entorno del primer equipo y estará presente en el Estadio Olímpico Universitario para observar a sus nuevos compañeros.
El reto de superar su etapa con Tigres
Uriel Antuna llega a Pumas tras un paso para el olvido con Tigres, donde disputó 48 partidos oficiales, registrando apenas un gol y ocho asistencias, números muy por debajo de las expectativas. Ahora, el atacante tendrá la misión de reencontrarse con su mejor versión y convertirse en una pieza clave para que los auriazules vuelvan a ser protagonistas en la Liga MX.