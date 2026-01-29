LEGO Michael Schumacher: Precio y dónde comprar el set del "Káiser"

Para los entusiastas de la Fórmula 1, el rugido de los motores V10 y el dominio absoluto de Ferrari a principios del nuevo milenio representan una de las épocas más memorables del automovilismo.

Ahora, el Grupo LEGO permite que esa nostalgia cobre vida en nuestras estanterías con el lanzamiento del set LEGO Icons Ferrari F2004 & Michael Schumacher (11375), una pieza de ingeniería en miniatura que rinde tributo a la leyenda más grande de las pistas.Una joya de la ingeniería a escala.

Este set no es solo un juguete, es un tributo técnico de alto nivel. Con un total de 735 piezas, el modelo captura meticulosamente la esencia del monoplaza que llevó a Michael Schumacher a conquistar su séptimo y último título mundial.

El diseño destaca por su fidelidad histórica, incorporando neumáticos de lluvia ranurados, un motor V10 detallado bajo la cubierta y un sistema de dirección funcional que deleitará a los constructores más exigentes.

El conjunto se completa con una minifigura exclusiva de Schumacher con su icónico mono rojo y una placa informativa que detalla los récords de esa temporada histórica.

Michael Schumacher ganó siete títulos de la F1; en 2004 se coronó con Ferrari después de ganar 13 de las 18 carreras de la temporada. LEGO México

Historia de un dominio sin precedentes

El Ferrari F2004 es reconocido como uno de los autos más exitosos de todos los tiempos. Durante la temporada 2004, este vehículo permitió que el piloto alemán ganara 13 de las 18 carreras disputadas, una hazaña que consolidó al Káiser como un titán imbatible.

Este set de la línea Icons captura precisamente ese espíritu de excelencia técnica y competitiva que definió a la escudería de Maranello en su era dorada, bajo el liderazgo de Jean Todt y Ross Brawn.

El modelo F2004 de Ferrari es uno de los mejores diseños que han competido en la historia de la máxima categoría. LEGO México

Disponibilidad y precio

Lanzado oficialmente el 1 de marzo de 2026, el set se ha posicionado rápidamente como un objeto de deseo para coleccionistas. Actualmente, los interesados pueden adquirirlo directamente en la tienda oficial de LEGO México por un precio de 2,099.00 pesos.

Es importante notar que, por el momento, no se encuentra disponible en plataformas externas como Amazon o Mercado Libre. Es la oportunidad perfecta para revivir la emoción de la bandera a cuadros y honrar el legado de un piloto eterno.