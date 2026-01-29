Julián Quiñones sigue anotando y supera a Cristiano Ronaldo en la tabla de goleo

El delantero naturalizado mexicano, Julián Quiñones, vive un momento de ensueño en el Medio Oriente. Su adaptación al futbol de Arabia Saudita resultó inmediata y letal, y este fin de semana confirmó su estatus de figura al marcar un gol clave ante el todopoderoso Al Hilal, anotación que no solo sirvió para sumar en un partido complicado, sino para rebasar, momentáneamente, a la leyenda portuguesa Cristiano Ronaldo en la lucha por el título de goleo individual.

El escenario fue el Prince Saud bin Jalawi Sports City Stadium de la ciudad de Khobar. Ahí, en el marco de la Jornada 18 de la Liga de Arabia Saudita, el Al Qadsiyah recibió al líder invicto de la competencia con la firme intención de recortar distancias en la tabla general. El duelo cumplió con las expectativas desde el silbatazo inicial, ofreciendo un espectáculo de ida y vuelta digno de los mejores equipos del certamen.

Julián Quiñones driblando a un defensor. Foto de X: @Alqadsiah

JULIÁN QUIÑONES TOMA EL LIDERATO DE GOLEO

El partido arrancó con intensidad. Los locales pegaron primero gracias a Nahitan Nández, quien abrió el marcador apenas a los 10 minutos. Sin embargo, el Al Hilal demostró por qué domina la liga y Rúben Neves se encargó de poner la igualdad en la pizarra antes del descanso.

El momento cumbre para la afición mexicana y del Al Qadsiyah llegó en el complemento. Corría el minuto 76 cuando el partido parecía destinado al empate. Fue entonces que Musab Al-Juwayr cobró un tiro de esquina con precisión milimétrica hacia el corazón del área. Ahí apareció Julián Quiñones, quien se elevó más que todos los defensores y, con un remate de cabeza inatajable, firmó el 2-1 parcial que hizo explotar el estadio.

Con este tanto, la 'Pantera' llegó a 17 goles en la actual temporada de la Saudi Pro League. Esta cifra tiene un valor inmenso, pues le permitió dejar atrás las 16 dianas que registra el astro Cristiano Ronaldo. De esta forma, Quiñones se colocó como el líder anotador en solitario del campeonato, metiendo presión al lusitano, quien tendrá que responder mañana cuando el Al Nassr enfrente al Al Kholood si desea recuperar la cima.

AL HILAL RESCATA EL INVICTO DE FORMA AGÓNICA

A pesar de la euforia por el gol del atacante de la Selección Mexicana y la ventaja momentánea, el cierre del partido tuvo un sabor amargo para los locales. El Al Qadsiyah saboreaba la victoria y los tres puntos, pero recibió un auténtico balde de agua fría en el tiempo regular.

Julián Quiñones conduciendo el balón. Foto de X: @Alqadsiah

La jerarquía del rival pesó en los instantes finales. A los 90 minutos, la estrella saudí Salem Al-Dawsari apareció oportunamente para marcar el 2-2 definitivo. Este gol resultó vital para la visita, pues rescató un punto y, lo más importante, mantuvo el invicto del Al Hilal en la temporada.

Tras este vibrante empate, la situación en la tabla se mantiene tensa pero estable. El Al Hilal sigue como líder absoluto de la Liga de Arabia Saudita con 46 puntos, conservando una distancia de seis unidades sobre el equipo de Julián Quiñones, que se quedó en la cuarta posición, pero con la satisfacción de tener en sus filas al hombre gol del momento en el futbol árabe.