Día y horario del Toluca vs Tigres, final de la Copa de Campeones de Concacaf

La Concacaf definió el día y la hora del partido entre Toluca y Tigres, final de la Copa de Campeones de Concacaf, que no sólo tendrá en juego el título, sino también dos boletos a competiciones internacionales.

El cuadro local para la final, se determinó con base a la tabla acumulada del torneo, contando sólo las instancias finales. Toluca y Tigres tuvieron misma cantidad de puntos, pero los Diablos con mejor diferencia de goles con +11.

El cuadro local para la final, se determinó con base a la tabla acumulada del torneo Mexsport

DÍA y HORA DEL TOLUCA VS TIGRES, FINAL DE LA COPA DE CAMPEONES DE CONCACAF

- Sábado 30 de mayo.

- 5 de la tarde.

- Estadio Nemesio Díez.

¿QUÉ ESTARÁ EN JUEGO EN EL TOLUCA – TIGRES?

- Título de la Copa de Campeones de Concacaf.

- 1 boleto al Mundial de Clubes 2029.

- 1 boleto a la Copa Intercontinental 2026.

El cupo al Mundial de Clubes de la FIFA representa uno de los cuatro lugares asignados de la Concacaf, junto a Cruz Azul, campeón de Copa de Campeones Concacaf 2025.

El Toluca consiguió su pase a la final, luego de remontarle a Los Angeles FC para terminar con un marcador global de 5-2. Los dirigidos por Antonio ‘El Turco’ Mohamed también dejaron en el camino al LA Galaxy (Cuartos de final) y a San Diego FC (Octavos de final).

Por su parte, los Tigres superaron al Nashville en semifinales, al Seattle Sounders en los Cuartos de final y a Cincinnati en los Octavos. Los felinos buscan su segundo título de la Copa de Campeones de Concacaf, tras ganar el primero en 2020.