Federico Valverde rompe el silencio: revela la verdad del pleito con Tchouaméni

El entorno del Real Madrid arde en llamas y los rumores sobre un vestidor fracturado obligaron a uno de sus máximos referentes a dar la cara. Tras la filtración de un supuesto pleito a golpes durante las prácticas en la Ciudad Deportiva, el mediocampista Federico Valverde decidió romper el silencio y acabar de una vez por todas con las especulaciones sobre su relación con el francés Aurelien Tchouaméni. El charrúa utilizó sus redes sociales para contar su versión de los hechos, calmar las aguas y exponer el duro momento anímico que atraviesa la institución de la capital española.

Federico Valverde con el uniforme de visitante del Real Madrid. REUTERS

Lejos de esconderse o evadir el tema, el sudamericano confesó que los ánimos estallaron internamente, pero desmintió categóricamente un intercambio de puñetazos con su compañero de equipo. La presión mediática y los malos resultados en el terreno de juego crearon una olla de presión a punto de explotar, y el mediocampista uruguayo reconoció con total honestidad que la inmensa frustración lo llevó a actuar de manera impulsiva frente al resto del plantel merengue.

LA FRUSTRACIÓN Y LA VERDAD TRAS EL GOLPE EN LA CABEZA

El punto más alarmante de toda esta controversia surgió cuando la prensa reportó que el jugador terminó en el hospital con una herida en el rostro. Para evitar más chismes y teorías conspirativas, Fede Valverde explicó a detalle cómo ocurrió realmente el accidente. El volante detalló que, durante un fuerte desacuerdo verbal con Tchouaméni, la impotencia lo dominó por completo y golpeó accidentalmente una mesa con gran fuerza. Este arrebato de ira provocó un corte en su frente que requirió atención médica de rutina, pero dejó en claro que jamás existió una agresión física por parte del mediocampista europeo hacia su persona.

Federico Valverde frente a frente con Aurelien Tchouaméni. REUTERS

El dorsal 15 del cuadro blanco también denunció abiertamente que alguien desde adentro del equipo filtró información malintencionada a los medios. El charrúa lamentó que estas discusiones, que resultan sumamente comunes en cualquier grupo de futbol, tomaran una dimensión tan exagerada por culpa de los rumores. Además, expresó un profundo dolor por la situación actual, pidiendo disculpas a la afición y aceptando que su enojo nació al ver cómo algunos elementos del equipo dejaron de luchar en la recta final de la competencia, mientras otros dejaban el alma en el césped.

UN VESTIDOR ROTO Y UNA TEMPORADA DE PESADILLA MERENGUE

El estallido emocional de Federico Valverde no es obra de la casualidad, sino el reflejo de un año completamente desastroso para el madridismo. El equipo consumó su segunda campaña consecutiva sin levantar los trofeos importantes y la paciencia se agotó. La crisis institucional comenzó con la humillante eliminación en la Copa del Rey frente al modesto Albacete, justo en el partido de debut de Álvaro Arbeloa como director técnico. Las cosas empeoraron drásticamente cuando el Bayern Múnich los echó en los Cuartos de Final de la Champions League, y en LaLiga española quedaron rezagados a once puntos del Barcelona con apenas cuatro jornadas por disputar.

Federico Valverde dio su versión de los hechos en Instagram. Foto: Redes Sociales

El seleccionado uruguayo sentenció que planeaba guardar absoluto silencio hasta el final del ciclo futbolístico, enfocándose únicamente en hablar dentro de la cancha, que es donde mejor sabe expresarse. Sin embargo, el daño a su imagen pública lo obligó a publicar este mensaje aclaratorio. Finalmente, el jugador confirmó que, debido a estrictas recomendaciones médicas por el golpe en la cabeza, causó baja para el siguiente compromiso del Real Madrid, situación que lo entristece profundamente al no poder defender su amado escudo en este cierre de pesadilla.