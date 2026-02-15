'Piojo' Alvarado y su polémico mensaje de San Valentín al América tras ganar el Clásico

La rivalidad más importante del futbol mexicano no se queda solo en la cancha; trasciende a las redes sociales y, en esta ocasión, el protagonista fuera del terreno de juego fue una de las figuras más queridas por la afición rojiblanca. Tras el silbatazo final en el Estadio Akron, donde las Chivas del Guadalajara impusieron su ley, Roberto ‘Piojo’ Alvarado aprovechó la euforia para lanzar un dardo directo al acérrimo rival.

El atacante del Rebaño Sagrado, quien disputó los 90 minutos y fue fundamental en la generación de juego ofensivo del equipo dirigido por Gabriel Milito, utilizó su cuenta de Instagram para compartir una serie de fotografías del encuentro. Sin embargo, lo que encendió a la afición y se viralizó en minutos fue su descripción: “Feliz San Valentín”. El mensaje, cargado de ironía deportiva tras vencer al América justo en el fin de semana del amor y la amistad, se interpretó como una dedicatoria especial para las Águilas, confirmando la paternidad rojiblanca en este Clausura 2026.

EL HÉROE FUE LA ‘HORMIGA’ GONZÁLEZ

Aunque el ‘Piojo’ Alvarado se llevó los reflectores en redes, en la cancha el héroe tuvo otro nombre. El partido fue tenso y Chivas inició con nerviosismo; de hecho, Armando ‘Hormiga’ González protagonizó una falla increíble en los primeros minutos tras un centro de Richard Ledezma, volando el balón cuando el estadio ya cantaba el gol.

Roberto Alvarado conduciendo el balón Mexsport

Sin embargo, el futbol da revanchas rápidas. Antes de finalizar la primera mitad, una jugada a balón parado definió el Clásico Nacional. Tras un tiro de esquina cobrado por Efraín Álvarez, el balón fue peinado por Diego Campillo, permitiendo que la ‘Hormiga’ González lavara su error y empujara el esférico al fondo de las redes azulcremas. Ese solitario tanto bastó para desatar la locura en Zapopan y asegurar los tres puntos.

LIDERATO ABSOLUTO Y PASO PERFECTO

La victoria ante el América no solo significó orgullo, sino la confirmación de un proyecto sólido. El Guadalajara llegó a 18 puntos, producto de seis victorias consecutivas en el arranque del torneo. Los dirigidos por Gabriel Milito mostraron una solidez defensiva envidiable, recibiendo apenas cuatro goles en contra por once a favor.

'Piojo' Alvarado dando indicaciones. Mexsport

El camino perfecto del chiverío incluyó victorias previas ante Pachuca, FC Juárez, Querétaro, Atlético de San Luis y Mazatlán FC. Ahora, con el Clásico Nacional en la bolsa y el ánimo a tope gracias a la picardía del ‘Piojo’ Alvarado y la contundencia de sus canteranos, Chivas se consolida como el rival a vencer y líder indiscutible de la Liga MX.