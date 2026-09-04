Pierre Gasly estalla contra la FIA luego de que le arrebataran el podio de Mónaco

El piloto francés Pierre Gasly lamentó la decisión de la Corte Internacional de Apelaciones de la FIA sobre el Gran Premio de Mónaco, una carrera que se disputó hace casi tres meses, y que por fin tiene una resolución sobre el podio la cual no fue benéfica para el piloto de Alpine.

Luego de un largo proceso, la FIA decidió otorgar la razón a Red Bull y McLaren anulando la restitución del tercer puesto a Pierre Gasly e imponiéndole nuevamente las sanciones de tiempo por exceso de velocidad en el pit-lane, un tema que resultó controversial en la carrera luego de que se descubriera una falla en los sensores de velocidad.

Este inconveniente produjo castigos en varios pilotos, pero solo Alpine y Gasly habían ganado la primera apelación. La nueva decisión lo hizo otorgar el podio a su compatriota Isack Hadjar, quien está ausente en Monza debido a una lesión de muñeca. Pero además, la resolución resultó en una pérdida importante de puntos para el piloto pero también para la escudería en su lucha contra Racing Bulls.

En declaraciones a la televisora francesa Canal+, Gasly fue directo: "Creo que nos robaron” y advirtió que estudiará sus medidas: “esto no terminará acá”.

"En la pista, terminamos terceros. Es otro giro de los acontecimientos. Pero, de todos modos, voy a dejar que mi equipo se encargue del resto”, agregó el galo quien recibió la noticia mientras estaba en el box observando como el piloto de pruebas de Alpine, Paul Aron, estaba rodando en la FP1.

Gasly se remitió a recordar los problemas que hubo con los sensores de velocidad por lo que espera que Alpine decida qué harán para intentar recuperar el podio.

"La velocidad que llevábamos en el pit lane era bastante clara. Hay mucha interpretación, muchas discusiones en las oficinas, legalmente, por puntos que van más allá de lo deportivo. Es bastante triste ver que los resultados se decidan como consecuencia de este tipo de situaciones".