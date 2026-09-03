Kimi Antonelli confirma que se sacrifará en el GP de Italia a favor de George Russell

El fin de semana del Gran Premio de Italia será complicado para el actual líder del campeonato, Andrea Kimi Antonelli, quien tendrá que remontar desde el fondo de la parrilla luego de que desde la semana pasada Mercedes decidió que su piloto penalizará al estrenar una nueva unidad de potencia.

Al haber superado el límite de componentes permitidos por temporada, la sanción era inevitable, y el trazado de Monza fue elegido como el escenario ideal para cumplir el castigo por sus facilidades para los adelantamientos, en lo cual confía Mercedes que el líder de la clasificación general podrá hacerlo sin mayores complicaciones.

Dado esta resolución, Antonelli no tendrá nada que pelear en la sesión de calificación del sábado ya que estará condenado a las últimas posiciones, sin embargo, Mercedes espera que su piloto alcance la Q3, es decir, colocarse dentro de los 10 mejores, todo con un solo objetivo: ayudar a su compañero George Russell, su rival directo por el cetro.

Andrea Kimi Antonelli es el líder del campeonato REUTERS

Al ser cuestionado sobre las conversaciones internas sobre este rol de soporte, Antonelli declaró a los medios en el circuito de Monza este jueves, en el día de medios, que ya existe un acuerdo.

Sí, así es. Se ha discutido con el equipo y sí, hemos acordado algunas cosas, así que veremos cómo se desarrolla la sesión. Pero si el equipo me pide que lo haga, lo haré", expresó Antonelli en la mítica pista italiana.

En Monza, el usar el remolque, colocar un coche delante de otro para permitirle mayor velocidad gracias al efecto aerodinámico de la succión, es una práctica normal y Antonelli está consciente de que esa será su labor en cada una de las rondas de eliminación, especialmente cuando luchen por la pole ante Ferrari y McLaren. El italiano admite que ya ha admitido su papel.