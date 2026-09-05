Tadej Pogacar no correrá más en 2026, pero amplía contrato con UAE

Tadej Pogacar es baja por lo que resta de la temporada 2026, debido a que se enfocará en su recuperación y rehabilitación tras la caída que sufrió en la Vuelta a España. De esta forma, el esloveno no participará en el Mundial de Ciclismo de Ruta en Montreal, por lo que el mexicano Isaac del Toro es uno de los favoritos para ganarlo.

“Tras su caída en La Vuelta a España, Tadej no regresará a las carreras esta temporada, ya que se concentra plenamente en su recuperación y rehabilitación”, indicó el UAE Emirates.

Tadej Pogacar progresa bien de la operación a la que fue sometido tras su caída en La Vuelta Reuters

Por su parte, Tadej Pogacar admitió que no era la manera que le hubiera gustado acabar la temporada, pero en estos momentos lo más importante es recuperarse adecuadamente y darle a su cuerpo el tiempo que necesita.

El esloveno sufrió la caída en la octava etapa de La Vuelta, el pasado 29 de agosto. Como consecuencia sufrió una conmoción cerebral, una fractura desplazada de la clavícula izquierda, fractura estable de la vértebra cervical C7 y múltiples abrasiones. Días después, fue operado en Barcelona.

“Tadej progresa bien después de la operación y estamos muy satisfechos con su recuperación hasta ahora", explicó el médico del equipo ciclista, Adrian Rotunno.

"Teniendo en cuenta la combinación de sus lesiones —la conmoción cerebral, la fractura cervical C7 estable y la fractura abierta de la clavícula—, hemos tomado la decisión, junto con Tadej, de que no volverá a competir esta temporada”, precisó.

Pogacar no defenderá sus coronas de: Europa y la del Giro de Lombardia, que es el último monumento de la temporada ciclista.

“Mejórate pronto, Tadej. Te veremos de vuelta en 2027”, le deseó su equipo.

TADEJ POGACAR RENUEVA CON UAE EMIRATES HASTA 2032

La comunión entre Isaac del Toro y Tadej Pogacar se extenderá por varios años más, debido a que el esloveno firmó una extensión de contrato hasta finales de la temporada 2032, un año más que el mexicano.

“Desde el principio, este equipo ha sido como un hogar para mí. Hemos crecido juntos a lo largo de los años y hemos compartido momentos increíbles, por lo que estoy muy feliz de extender mi contrato hasta 2032”, indicó el esloveno.