Karim López vuelve a la NBA: Grizzlies llaman al mexicano tras brillar en la G League

Karim López recibió una nueva oportunidad con los Memphis Grizzlies. El basquetbolista mexicano fue llamado nuevamente al equipo de la NBA después de protagonizar tres actuaciones destacadas con el Memphis Hustle, filial de la franquicia en la G League, donde demostró su capacidad para aportar en diferentes facetas del juego.

El regreso del alero sonorense de 19 años llega después de una destacada participación en la liga de desarrollo, en la que consiguió números que respaldan su potencial y lo mantienen en el radar del cuerpo técnico encabezado por Tuomas Iisalo.

Karim López firma doble-doble con Memphis Hustle

La última actuación de Karim López con el Memphis Hustle fue especialmente destacada. Pese a la derrota de su equipo por 108-103 ante Oklahoma City Blue, el mexicano consiguió un doble-doble de 15 puntos y 15 rebotes.

El sonorense aprovechó los minutos que recibió en la G League para demostrar que puede contribuir tanto en ofensiva como en defensa, además de convertirse en una presencia importante debajo de los tableros.

Durante sus tres encuentros con el Memphis Hustle, López registró los siguientes promedios:

15 puntos por partido.

10.7 rebotes.

4 asistencias.

1.3 bloqueos.

32.1 minutos por encuentro

Estas estadísticas reflejan el buen momento que atraviesa el mexicano, quien continúa buscando consolidarse en el basquetbol estadounidense después de tener una participación limitada en sus primeros encuentros con el equipo principal.

¿Por qué Memphis Grizzlies llamó nuevamente a Karim López?

El regreso de Karim López a los Memphis Grizzlies también coincide con las necesidades de profundidad de la franquicia durante la temporada de la NBA.

El equipo ha tenido que gestionar distintas bajas por lesiones, una situación que obliga al cuerpo técnico a considerar alternativas para completar su plantilla y afrontar el calendario.

Aunque el llamado no garantiza que el mexicano tenga minutos de juego, sí representa una nueva oportunidad para mantenerse cerca de la dinámica del primer equipo y demostrar que puede competir en la máxima categoría del basquetbol profesional.

La decisión final sobre su participación dependerá del entrenador Tuomas Iisalo, quien determinará si López tiene un lugar en la rotación.

¿Cuándo juega Karim López con Memphis Grizzlies?

Los Memphis Grizzlies tienen programado su encuentro ante los Brooklyn Nets este sábado 14 de noviembre, compromiso para el que el mexicano volvió a estar disponible después de su paso por la G League.

El regreso de López al equipo principal representa un nuevo paso en su proceso de adaptación a la NBA. Con apenas 19 años, el sonorense busca aprovechar cada oportunidad para ganar experiencia y conseguir mayor protagonismo.

Después de sus destacadas actuaciones con el Memphis Hustle, Karim López vuelve a estar en el radar de los aficionados mexicanos que siguen de cerca su camino en el mejor basquetbol del mundo.