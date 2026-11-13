Pochettino rompe en llanto tras anunciar su fichaje con Manchester United

Luego de que tanto Manchester United como la Federación Estadounidense de Futbol confirmaran el acuerdo por el traspaso de Mauricio Pochettino, el entrenador argentino compareció ante los medios de comunicación para confirmar el adiós de viva voz y no logró contener el llano.

En una rueda de prensa que tenía como motivo principal el partido vs Haití del día de mañana, Pochettino se convirtió en el protagonista y se llevó los reflectores al romper al llanto al explicar las razones por las que dice adiós a los Estados Unidos.

Entre lagrimas, el aún entrenador de la selección de las barras y las estrellas confirmó que llegó a un acuerdo con el Manchester United para ser su entrenador luego de la salida de Michael Carrick, señalando que este tipo de oportunidades no se presentan muchas veces en su carrera por lo que tuvo que tomar esa difícil decisión.

Pochettino prefirió ser el entrenador de los Red Devils en lugar de continuar con su proceso de cara al Mundial del 2030.

“Sí, había firmado un nuevo contrato hasta 2030, pero la Federación sabe que no se presentan tantas oportunidades en la vida como la de Manchester United. No puedes rechazarla”.

La decisión más difícil de su carrera

Asimismo, Mauricio Pochettino respondió a todas las criticas que ha recibido en los últimos días y señaló pese a que no lo parezca, dejar la Selección de los Estados Unidos es la decisión más complicada en sus casi 15 años como entrenador.

“Es difícil hablar ahora. Soy un tipo muy emocional. Es una decisión muy triste, es la decisión más difícil de mi carrera”

“Pero somos profesionales y estamos tratando de hacer realidad nuestros sueños”.

Pochettino y su ‘Last Dance’ con Estados Unidos

Además del pago de la cláusula de rescisión, Manchester United y Estados Unidos llegaron a un acuerdo para que Mauricio Pochettino no deje abandonada a la selección a la mitad de la Fecha FIFA, por lo que seguirá en el banquillo para los dos partidos de esta eliminatoria vs Haití y después se marchará a Inglaterra.

El plan es que el debut de Pochettino como nuevo entrenador del Manchester United se dé el próximo 22 de noviembre cuando los Red Devils visiten a Liverpool en Anfield, por lo que su primera cotejo sería el partido más importante de Inglaterra.