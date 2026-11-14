Autogol de Gallardo está eliminando a México de la Nations League (VIDEO)

Que terrible partido está haciendo la Selección Mexicana en Kingston, no tiene ritmo, no tiene claridad y por si fuera poco, gracias al autogol de Jesús Gallardo, Jamaica ya va ganando (1-0) el partido de los Cuartos de Final de la Nations League.

En 30 minutos, el equipo mexicano salió muy sobrado, sabedor de que Jamaica no venía de buena manera, y fue ahí que una desatención provocó el primer gol en contra.

Raúl Rangel, quien se tardó en hacer el saque de meta, provocó el tiro de esquina donde vino el gol de los Reggae Boyz. El lateral izquierdo del Toluca peinó el esférico y el ‘Tala’ ya no pudo evitar el tanto.

Anteriormente hubo dos errores de la defensa mexicana, uno de Erik Lira y otro de Israel Reyes. Aunque ninguno influyó en el marcador, se debe de decir que este equipo mexicano, en el primer tiempo, parece que salió con mucho exceso de confianza.

Es cierto que el Tricolor tiene todo para ganar, debido a que el gol de visitante cuenta doblete en esta Concacaf Nations League, el futbol está siendo mucho más por parte de Jamaica.