No hay gente: el National Stadium de Jamaica luce semivacio en la vista de la Selección Mexicana

La Selección Mexicana encontró un escenario con muy poca presencia de aficionados en su visita a Jamaica. El National Stadium de Kingston, inmueble con capacidad para aproximadamente 35 mil espectadores, luce prácticamente vacío durante el encuentro correspondiente a la ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League 2026-27,

De acuerdo a los primeros reportes, se señala que hay menos de 5 mil personas en las gradas. Por lo tanto, ni siquiera sería el 20% de la capacidad total del estadio. De igual manera, aunque hay mayoría de jamaiquinos, también hay cierta presencia de aficionados de la Selección Mexicana.

Dentro de las imágenes de transmisión y las panorámicas se muestran amplios sectores de las tribunas sin aficionados, en un partido que representa una de las citas importantes para el futbol jamaiquino. La escasa respuesta de los seguidores locales contrasta con la capacidad del escenario, que forma parte del complejo deportivo Independence Park y es uno de los principales recintos de Jamaica.

Además, el encuentro representa el primer capítulo de una eliminatoria en la que los Reggae Boyz buscan avanzar al Final Four de la competencia y conseguir su clasificación a la Copa Oro 2027.

En cuanto a las condiciones para el desarrollo del partido, la cancha se encuentra en buen estado, no hay presencia de lluvia y la temperatura ronda los 27 grados centígrados, aunque con un 86 por ciento de humedad, señalan reportes. Por lo tanto, las condiciones del terreno de juego y el clima no representan un inconveniente para el desarrollo del compromiso.

Jamaica afronta el encuentro sin varias de sus principales figuras, entre ellas Andre Blake, Kevon Lambert, Tyreece Campbell, Kaheim Palmer e Isaac Hayden. Por su parte, México presenta una alineación con la base del equipo que disputó el Mundial de 2026, con la ausencia de Raúl Jiménez.