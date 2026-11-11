Estados Unidos apunta a Pep Guardiola si Pochettino se va al Manchester United

El Manchester United ya ha establecido contactos avanzados para fichar a Mauricio Pochettino y está preparado para pagar la cláusula de rescisión de su contrato con la Selección de Estados Unidos.

De acuerdo con David Ornstein, periodista de The Athletic, el club inglés está finalizando un acuerdo con el argentino de 54 años como candidato elegido para sustituir a Michael Carrick, tras haber dedicado el martes a negociar los términos personales con su entorno, sin anticipar problemas.

Pochettino, quien firmó una extensión hasta 2030 tras la Copa del Mundo de 2026, es el objetivo prioritario de los Reds Devils, mientras que la Selección de las Barras y las Estrellas ya está preparando a su sustituto.

Manchester United se acerca al despido de Michael Carrick; Mauricio Pochettino emerge como el favorito MEXSPORT

Pep Guardiola, el elegido para ser DT de la Selección de Estados Unidos

De acuerdo con información de The Athletic, la Federación de Futbol de Estados Unidos (US Soccer) tiene a Pep Guardiola como uno de sus principales objetivos para reemplazar a Pochettino en caso de que este se marche al Manchester United.

El catalán ha sido discutido internamente en varios niveles de la estructura de contratación de la federación, y se le considera el candidato de mayor perfil para asumir las riendas de la selección absoluta masculina.

La persecución, sin embargo, no sería sencilla. Guardiola, que dejó el Manchester City el pasado verano tras una década de éxitos, se encuentra de sabático y ha mostrado poco interés reciente en volver de inmediato a los banquillos.

Aun así, el medio indica que lleva tiempo intrigado por la posibilidad de trabajar en Estados Unidos, país donde residió en Nueva York tras su etapa en el Barcelona.

No es la primera vez que la federación estadounidense sondea al entrenador. Ya lo contactó, junto a Jürgen Klopp, durante la búsqueda de 2024 antes de nombrar a Pochettino.

De concretarse la salida del argentino, US Soccer intentaría convencer a Guardiola de asumir su primer cargo internacional de cara al ciclo hacia el Mundial 2030.