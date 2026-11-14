La Hormiga González, al borde de las lágrimas en el himno de México (VIDEO)

La Selección Mexicana está jugando un partido terrible ante Jamaica en el partido de ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League, tanto que ya va perdiendo 1-0 gracias al autogol de Jesús Gallardo.

Antes del pitazo inicial se entonaron los himnos de ambos países, y fue durante la interpretación del Himno Nacional Mexicano cuando las cámaras captaron a Armando González visiblemente emocionado, cantando a todo pulmón y con el sentimiento a flor de piel.

La ‘Hormiga’ vestido con la playera número 14 del Tricolor, se mostró con los ojos entrecerrados y la voz quebrada mientras entonaba las estrofas.

A su lado, compañeros como Mateo Chávez lo acompañaban con el brazo sobre los hombros, en una imagen que reflejó la unidad y el orgullo del plantel mexicano lejos de casa. La secuencia, difundida en redes, dejó ver cómo La Hormiga no contuvo la emoción del momento.

Este tipo de escenas se han vuelto recurrentes en la carrera de González con el Tricolor. Desde su participación en el Mundial 2026, el originario de Celaya ha demostrado una conexión particular con el himno, cantándolo con una intensidad que trasciende lo protocolario y conecta de inmediato con la afición.

En Kingston, la atmósfera del estadio y el peso de un partido eliminatorio bajo el mando de Rafael Márquez potenciaron esa entrega.

La imagen de La Hormiga cantando con tanto sentimiento se sumó a la previa del encuentro, en el que México buscaba un resultado favorable como visitante para llegar en mejor posición a la vuelta del martes en el Estadio BBVA de Monterrey.

Más allá del resultado, el momento dejó claro el compromiso emocional de los jugadores con los colores nacionales.