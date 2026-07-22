¿Pep Guardiola a Italia? La federación confirma negociaciones con el técnico catalán

La Federación Italiana de Futbol (FIGC) confirmó que Pep Guardiola es el candidato principal para convertirse en el nuevo seleccionador de Italia. El presidente de la FIGC, Giovanni Malagò, reveló que la federación está dispuesta a realizar un esfuerzo económico extraordinario para convencer al técnico español de liderar la reconstrucción de la Azzurra.

Según reportes de medios especializados italianos, entre ellos la Gazzetta dello Sport, Malagò no ocultó que se han realizado gestiones concretas para hacerse de los servicos del exentrenador del Manchester City: "Se han hecho excepciones financieras, excepciones que, por ejemplo, pueden concernir al nombre que es tan dominante en estas horas: Pep Guardiola".

Pio Esposito lamenta la eliminación de Italia camino al Mundial 2026. Reuters

El ambicioso plan para revitalizar al combinado nacional —luego de tres ausencias consecutivas en la Copa del Mundo— ha llevado al nuevo director deportivo Paolo Maldini, y a su asesor, Leonardo, a viajar hasta Barcelona para reunirse con Guardiola y presentarle el proyecto a largo plazo. En declaraciones al podcast Cronache di Spogliatoio, Malagò subrayó la importancia de estos acercamientos: "Creo que fue correcto e importante abrir un diálogo y mantenerlo vivo".

Un legado en el City. X: @ManCity

A pesar del optimismo federativo, el escenario sigue siendo incierto. Guardiola, que dejó el Manchester City este verano tras una década llena de éxitos, ha expresado reiteradamente su deseo de tomarse un descanso prolongado para estar con su familia, lo que representa el mayor obstáculo para la FIGC.

Ante esta situación, el presidente de la federación admitió que no hay garantías de éxito. Por ello, la FIGC mantiene otras alternativas en su lista de candidatos, entre las que destacan figuras como Roberto Mancini y Andrea Pirlo, asegurando así un plan de contingencia ante la posible negativa del estratega catalán. La búsqueda de un nuevo líder para el futbol italiano continúa, con la federación apostando todo por convencer a uno de los técnicos más exitosos de la historia reciente.