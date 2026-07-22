Sebastián Córdova anhela entrar al selecto club de los ‘renacidos en Pumas’

Sebastián Córdova llegó a Pumas para el Apertura 2026 de la Liga MX y ya anotó su primer gol con la escuadra universitaria, despertando una particular ilusión que generan los futbolistas que llegaron sin grandes reflectores a favor y que terminaron renaciendo ante la afición de Ciudad Universitaria.

Tras su paso por América, Necaxa, Tigres y Toluca, Sebastián Córdova fue traspaso a Pumas luego de quedarse como una de las grandes promesas para la escuadra del Pedregal para un Mundial 2026 que no contó con su presencia.

Sebastián Córdova durante su único torneo vistiendo los colores del Toluca. Mexsport

Pese al revuelo que en su momento generó tras pinceladas, Sebastián Córdova se mantiene sin disputar una Copa del Mundo con el Tri, siendo un duelo de Nations League ante Bermudas (en 2019 en el Estadio Nemesio Diez) su recuerdo más relevante vistiendo la playera de Selección Mexicana.

Acumulando una titularidad y 114 minutos sobre el terreno de juego, Sebastián Córdova anotó su primer gol con Pumas y tratará de unirse a la selecta lista de futbolistas que renacieron tras su paso por Pumas:

Jordan Carrillo

La historia más reciente para el aficionado de Pumas es el vínculo que se logró con Jordan Carrillo, futbolista que en solamente un torneo se convirtió en alguien relevante dentro de la afición universitaria y en un jugador al que deseaban mantener entre sus filas, sin embargo, su préstamo concluyó y tuvo que regresar a Santos para terminar siendo traspasado a Chivas.

Jordan Carrillo vistió un torneo la playera de Pumas, fue el Clausura 2026 de Liga MX. Mexsport

César ‘Chino’ Huerta

Siendo un nómada en la Liga MX, César Huerta –a pesar de brillar con Mazatlán- pasó sin gloria por Zacatepec, Chivas y Morelia, contando con una nueva oportunidad al vestir la playera de Pumas, misma que aprovechó y se ganó a la afición unamita con la frase de “Re hecho en CU”.

César 'Chino' Huerta celebra gol con playera de 'Re hecho en C.U." Mexsport

Juan Ignacio Dinenno

Debutando en Argentina y pasando por clubes de Ecuador y Colombia, El Comandante Dinenno es considerado uno de los máximos ejes del ataque en los últimos años de Pumas, con quienes sumó 60 goles en 145 partidos antes de ser traspasado al Cruzeiro de Brasil.

Juan Ignacio Dinenno gritando el primer gol de Pumas.

Nicolás Castillo

La historia del delantero chileno arrancó en su país con la Universidad Católica para luego vivir su aventura europea al pasar por Bélgica, Alemania e Italia y, luego de una segunda etapa en la escuadra andina, llegó a Pumas para convertirse en un referente enaltecido por la afición de Pumas… misma que terminó repudiándolo tras su regreso a la Liga MX con el América.

Nicolás Castillo vivió una etapa con Pumas en Liga MX antes de irse al América. Mexsport

Julio González

Santos, Tampico Madero y Veracruz fueron los clubes del portero mexicano antes de su arribo a Pumas, con quienes logró convertirse en un indiscutible y recibir un llamado a Selección Mexicana para ser el titular del Tri en la Copa América 2024, justa en la que solamente recibió 1 gol de penal pese a que el combinado nacional fue eliminado en la Fase de Grupos.

Julio González vivió su mejor etapa con Pumas, siendo titular en la Copa América 2024 con el Tri. Mexsport

Guillermo 'Memote' Martínez

El más reciente renacimiento de un jugador en Ciudad Universitaria fue el de Memote, quien viste los colores de Pumas desde el Apertura 2024 y logró ‘llenarle el ojo’ a Javier Aguirre, entrenador que lo llevó al Mundial 2026 con la Selección Mexicana.

Guillermo Martínez fue parte de la Selección Mexicana durante el Mundial 2026. Mexsport

BFG