Sebastián Córdova anhela entrar al selecto club de los ‘renacidos en Pumas’
Tras anotar su primer gol con Pumas, Sebastián Córdova intentará unirse al selecto club de jugadores que 'renacieron' al llegar con el conjunto del Pedregal
Sebastián Córdova llegó a Pumas para el Apertura 2026 de la Liga MX y ya anotó su primer gol con la escuadra universitaria, despertando una particular ilusión que generan los futbolistas que llegaron sin grandes reflectores a favor y que terminaron renaciendo ante la afición de Ciudad Universitaria.
Tras su paso por América, Necaxa, Tigres y Toluca, Sebastián Córdova fue traspaso a Pumas luego de quedarse como una de las grandes promesas para la escuadra del Pedregal para un Mundial 2026 que no contó con su presencia.
Pese al revuelo que en su momento generó tras pinceladas, Sebastián Córdova se mantiene sin disputar una Copa del Mundo con el Tri, siendo un duelo de Nations League ante Bermudas (en 2019 en el Estadio Nemesio Diez) su recuerdo más relevante vistiendo la playera de Selección Mexicana.
Acumulando una titularidad y 114 minutos sobre el terreno de juego, Sebastián Córdova anotó su primer gol con Pumas y tratará de unirse a la selecta lista de futbolistas que renacieron tras su paso por Pumas:
Jordan Carrillo
La historia más reciente para el aficionado de Pumas es el vínculo que se logró con Jordan Carrillo, futbolista que en solamente un torneo se convirtió en alguien relevante dentro de la afición universitaria y en un jugador al que deseaban mantener entre sus filas, sin embargo, su préstamo concluyó y tuvo que regresar a Santos para terminar siendo traspasado a Chivas.
César ‘Chino’ Huerta
Siendo un nómada en la Liga MX, César Huerta –a pesar de brillar con Mazatlán- pasó sin gloria por Zacatepec, Chivas y Morelia, contando con una nueva oportunidad al vestir la playera de Pumas, misma que aprovechó y se ganó a la afición unamita con la frase de “Re hecho en CU”.
Juan Ignacio Dinenno
Debutando en Argentina y pasando por clubes de Ecuador y Colombia, El Comandante Dinenno es considerado uno de los máximos ejes del ataque en los últimos años de Pumas, con quienes sumó 60 goles en 145 partidos antes de ser traspasado al Cruzeiro de Brasil.
Nicolás Castillo
La historia del delantero chileno arrancó en su país con la Universidad Católica para luego vivir su aventura europea al pasar por Bélgica, Alemania e Italia y, luego de una segunda etapa en la escuadra andina, llegó a Pumas para convertirse en un referente enaltecido por la afición de Pumas… misma que terminó repudiándolo tras su regreso a la Liga MX con el América.
Julio González
Santos, Tampico Madero y Veracruz fueron los clubes del portero mexicano antes de su arribo a Pumas, con quienes logró convertirse en un indiscutible y recibir un llamado a Selección Mexicana para ser el titular del Tri en la Copa América 2024, justa en la que solamente recibió 1 gol de penal pese a que el combinado nacional fue eliminado en la Fase de Grupos.
Guillermo 'Memote' Martínez
El más reciente renacimiento de un jugador en Ciudad Universitaria fue el de Memote, quien viste los colores de Pumas desde el Apertura 2024 y logró ‘llenarle el ojo’ a Javier Aguirre, entrenador que lo llevó al Mundial 2026 con la Selección Mexicana.
BFG