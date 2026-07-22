Is that Soccer? Casi 63 millones de gringos sintonizaron la final del Mundial 2026

Casi 63 millones de estadunidenses sintonizaron la final del Mundial el pasado domingo para presenciar la victoria de España sobre Argentina, pulverizando todos los récords de audiencia y confirmando el ascenso del futbol en el mercado de Estados Unidos. El encuentro, que se mantuvo sin goles hasta que España rompió el empate en el minuto 106 de la prórroga para asegurar el 1-0, supuso un fenómeno mediático que subraya décadas de esfuerzos por expandir la popularidad de este deporte en el país.

Según datos oficiales, la cobertura en inglés de Fox atrajo a 38.9 millones de espectadores, mientras que la cadena Telemundo y su plataforma de streaming Peacock sumaron otros 23.9 millones para la cobertura en español. La audiencia total alcanzó su punto máximo con 51.7 millones de espectadores simultáneos durante el tiempo extra, coincidiendo con el gol decisivo.

Marc Cucurella celebra ante Lionel Messi. Reuters

Esta cifra combinada supera ampliamente los 22.3 millones de espectadores que siguieron la final del Mundial de 2022 en Qatar, en la que Argentina se impuso a Francia en la tanda de los penales, evidenciando un momento de consolidación masiva para el balompié en suelo norteamericano. El éxito rotundo del torneo, coorganizado por México, Estados Unidos y Canadá, se vio impulsado por los horarios estelares (prime-time) para la audiencia local y la participación de figuras globales en lo que pudo ser su última gran cita mundialista.

El alcance del torneo fue tan significativo que partidos de la fase eliminatoria superaron las audiencias de campeonatos tradicionales en otros deportes principales. El duelo de octavos de final entre Inglaterra y México atrajo a casi 45 millones de espectadores, cifras que superan notablemente los registros habituales del beisbol de las Grandes Ligas (MLB) o las Finales de la NBA.

Donald Trump y Gianni Infantino entregan la Copa del Mundo. Reuters

Más allá de los ratings televisivos, el torneo de la FIFA se ha consolidado como un motor económico global. Con proyecciones de ingresos para la FIFA que superan los 15,000 millones de dólares para el ciclo 2023-2026, la edición de 2026 reafirmó que el futbol ha dejado de ser un nicho para convertirse en un pilar del entretenimiento mainstream en la Unión Americana, consolidando una infraestructura y una cultura de consumo que perdurarán mucho más allá de lo que cualquier aficionado regular pudiera imaginar.