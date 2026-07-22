Lady Shani regresa a AAA tras un año de ausencia y busca el título de Reina de Reinas

Después de permanecer un año alejada de la caravana estelar de AAA, Lady Shani volvió a los cuadriláteros con una victoria sobre Lady Flammer y ahora se prepara para disputar el campeonato Reina de Reinas en Verano de Escándalo. El regreso marca una nueva etapa para la luchadora mexicana, quien durante ese periodo se convirtió en madre y enfrentó el descanso más prolongado de toda su carrera.

En entrevista con Excélsior, la "Princesa Tibetana" habló sobre el proceso que vivió durante su ausencia, la preparación para volver a luchar, los cambios que encontró en AAA tras la alianza con WWE y los objetivos que se plantea para esta nueva etapa.

El año más difícil de su carrera

Lady Shani explicó que detener su actividad profesional representó uno de los mayores retos desde que comenzó en la lucha libre hace 17 años, ya que nunca antes había permanecido tanto tiempo sin competir.

Ha sido un proceso complicado. Las cosas no han sido fáciles porque jamás había estado tanto tiempo fuera. Fue un año. A lo mejor para la gente no es mucho, pero para mí que en 17 años nunca había estado fuera de la lucha libre ni siquiera 1 mes, ni por lesiones sí fue difícil.

A pesar de estar lejos del ring, nunca dejó de trabajar en su condición física. Durante el embarazo continuó entrenando hasta el octavo mes y, una vez que recibió autorización para volver a ejercitarse, diseñó un plan para recuperar su nivel competitivo.

Durante el embarazo estuve entrenando pesas, estuve haciendo mi cardio, seguí entrenando yujitsu, seguí entrenando Muay Thai hasta los 8 meses. También traté de cuidar la alimentación. Cuando pude volver a hacer ejercicio, retomé con un plan de trabajo todos mis entrenamientos de jiu jitsu, de pilates, de lucha, de pesas, de cardio e integré un plan de alimentación.

Para la luchadora, todo ese proceso volvió a confirmar la palabra con la que define su trayectoria profesional.

Es una palabra que define totalmente toda mi carrera, toda mi vida referente a la lucha libre desde el primer día que inicié a entrenar porque, como lo he mencionado siempre, a mí no se me daba nada. Me fui adaptando a todo, fui absorbiendo todos los conocimientos, fui creyendo en mí y, si hay una palabra que me define, es resiliencia.

El regreso al ring y una nueva etapa en AAA

El combate frente a Lady Flammer significó mucho más que un regreso. Lady Shani confesó que, pese a toda su experiencia, sintió nervios como nunca antes.

Siempre son los nervios y la presión, pero ese día se me durmieron las piernas y no podía moverlas. Ya estaba mi música y yo no podía avanzar, estaba con el corazón a mil por hora y nunca me había pasado.

Además de volver a competir, encontró una empresa distinta a la que dejó un año atrás debido a la alianza entre AAA y WWE, una transformación que considera representa una oportunidad para seguir creciendo.

Regresé en medio de la unión entre AAA y WWE. Se sumaron nuevas cosas y nuevos aprendizajes, pero se trata de aprender, de adaptarse, de ser muy resiliente a todos los cambios y, sobre todo, de abrir mucho la mente para las nuevas oportunidades de aprendizaje.

Lady Shani también destacó la llegada de Rey Misterio como gerente general de AAA y la experiencia que puede aportar al talento de la empresa.

Es maravilloso ver cómo ya estaba en una empresa grande y ahora estar en una empresa todavía más grande. No te imaginas que de un día para otro Rey Misterio sea tu jefe, que ya te esté coordinando y apoyando. Considero que es una persona muy experimentada y va a querer lo mejor para todo el talento.

Incluso, reconoció que uno de sus objetivos a futuro es llegar a una cartelera de WWE.

En un futuro veo como un objetivo estar en una cartelera de WWE enfrentando en una lucha estelar, en una lucha triangular, a Charlotte, a Rhea o a Sky.

El objetivo inmediato: recuperar el Reina de Reinas

Antes de pensar en ese siguiente paso, Lady Shani tiene la mira puesta en Verano de Escándalo, donde disputará el campeonato Reina de Reinas frente a Lady Flammer y La Catalina.

La luchadora aseguró que su meta va más allá de conquistar nuevamente el cinturón, ya que también busca que el público valore la evolución que ha tenido después de un año fuera del ring.

El objetivo es recuperar el Reina de Reinas, es el objetivo principal, pero también uno de los objetivos principales es que la gente salga contenta con mi trabajo, cautivar nuevo público y no solamente con mi trabajo, en general con este encuentro, porque creo que hay muchísima calidad para dar una increíble lucha. Quiero que la gente salga muy, muy feliz con esa lucha y que también se den cuenta de la evolución que estoy teniendo.

Verano de Escándalo 2026 se celebrará el próximo 25 de julio en la Arena San Marcos de Aguascalientes y podrá verse en México a través de FOX.