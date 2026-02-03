Isaac Paredes está prácticamente descartado del Clásico Mundial con México

A pocos días de que se dé a conocer el roster definitivo de la Selección Mexicana para el Clásico Mundial de Béisbol, que arranca el 5 de marzo, se confirmó una mala noticia para la escuadra tricolor: la participación de Isaac Paredes está prácticamente descartada.

La decisión proviene de los Astros de Houston, organización a la que pertenece el infielder mexicano. Dana Brown, gerente general del equipo, señaló que Paredes no participará en el Clásico Mundial, de acuerdo con un reporte de Brian McTaggart, debido a que la prioridad es mantener al jugador en óptimas condiciones físicas de cara a la temporada 2026 de Grandes Ligas.

El motivo principal es la lesión en el tendón de la corva que Paredes sufrió durante la campaña anterior, situación que llevó a la organización a no querer arriesgarlo en un torneo de alta exigencia.

Ha trascendido que la única opción para reconsiderar su presencia sería la contratación de un seguro médico que cubra cualquier eventualidad; sin embargo, incluso bajo ese escenario, el plan sería limitar al máximo su actividad, utilizándolo únicamente como bateador designado.

Cabe destacar que Isaac Paredes evitó el arbitraje salarial al firmar un contrato por una temporada y 9.35 millones de dólares con los Astros, equipo al que llegó en 2025, procedente de los Cachorros de Chicago, lo que refuerza la postura de Houston de proteger su inversión.