¡Penalti a favor del Real Madrid!: Mbappé es el amo del manchón

Kylian Mbappé se convirtió en un depredador de marcas goleadoras desde que se unió al Real Madrid, teniendo como objetivo amenazar los récords que dejó a su paso Cristiano Ronaldo como merengue. El exquisito delantero galo ahora está a un penal más acertado para igualar el mejor de los registros del portugués cuando fue blanco.

Parece cuestión de tiempo para que el galo consiga su decimotercer penal acertado en la temporada para ponerse a la par de los conseguidos por Cristiano Ronaldo en la ya distante campaña de 2015-2016. Pero, la estela de brillo de Mbappé hasta en el tema de las penas máximas va camino a establecer un nuevo registro a nivel continental que dejó el delantero italiano Ciro Inmobile con 15 faltas convertidas desde el manchón del área en 2019-2020.

Mbappé marcha sin chistar por un camino en el que va a amenazar cada marca merengue que tenga el sello de Cristiano Ronaldo. En el último de los partidos de 2026, alcanzó el récord del Bicho de 2013 con 59 goles en un año natural. Para el final de esta temporada estará amenazando el de 61 años como el mejor registro en una misma temporada para cualquier merengue que el portugués imprimió en los anales de la historia en 2014-2015, de seguir su ritmo goleador y de convertir penales.

Una efectividad de casi el 100% desde el manchón penal

La tasa de efectividad de Mbappé en estas ejecuciones ha sido casi perfecta esta temporada. En 13 ejecuciones ha encontrado las redes en 12 ocasiones. Ya se habría puesto al nivel de Cristiano Ronaldo si el intento que realizó el 26 de octubre no hubiera sido atajado por el arquero polaco Wojciech Szczęsny durante el primero de los Clásicos de LaLiga ante el FC Barcelona.

La polémica envuelve a la nueva marca que está cerca de quedar en manos de Mbappé porque al Real Madrid se la han marcado 16 penales en todas las competencias (12 en el torneo doméstico y cuatro en la primera fase de la Champions League) y varios de ellos han sido el impulso para que los merengues no se dejen puntos en el camino. Vinicius Júnior fue quien ejecutó los tres penales que no intentó Kylian, con un fallo y dos aciertos.

Mbappé lidera la carrera por la Bota de Oro

Las 12 dianas que Mbappé ha convertido esta temporada son el sólido cimiento sobre el que se edificó como el mejor de los delanteros del Viejo Continente con 37 goles (22 en LaLiga, 13 en la Champions League y dos en la Copa del Rey) para estar por encima de Erling Haaland (Manchester City) y Harry Kane (Bayern Múnich) en la lucha por la Bota de Oro al ariete con más goles de Europa, galardón que se apropió Mbappé en 2024-2025 con 31 goles como el Pichichi en España y cerró la cosecha de su primera campaña como merengue con 43 goles… De los cuales, diez llegaron desde el manchón del tiro penal.

*mcam