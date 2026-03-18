Su pellizco en la zona indebida le salió barato; castigan a Abdel Abqar

Una nueva polémica se sumó en el deporte. Su pellizco en la zona indebida le salió barato. Abdel Abqar recibió una sanción de dos partidos sin jugar, luego de ser expulsado en el partido entre el Getafe y el Atlético de Madrid, por darle un pellizco en la parte íntima al noruego Alexander Sorloth.

Este miércoles, la Federación Española de Futbol (RFEF) anunció el castigo para el defensa marroquí, quien declaró que no tenía la intención de tocar la zona indebida.

El pellizco que dio Abdel Abqar tuvo que ser revisado en el VAR Reuters

El árbitro central, Isidro Díaz de Mera, fue al VAR para revisar la jugada. Tras las repeticiones, decidió expulsar a Abdel Abqar por un pellizco “en la zona genital” del rival, según el acta arbitral.

“Las imágenes aportadas no desvirtúan la presunción de veracidad del acta arbitral”, consideró el Comité de Disciplina de la RFEF.

El incidente ocurrió durante la victoria del Atlético de Madrid por 1-0 del pasado sábado, duelo correspondiente a la jornada 28 de LaLiga.

LOS PARTIDOS QUE SE PERDERÁ ABDEL ABQAR: