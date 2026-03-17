Polémica en maratón: no dejaba cruzar la meta al ganador y lo suspendieron

Un momento curioso ocurrió en un maratón, donde al ganador no le dejaban cruzar la meta, pero a la postre el juez fue sancionado por este gesto. Este incidente ocurrió en la carrera de Chongqing Wanzhou.

En un video que se volvió viral, se ve a un juez frenar la carrera de Sheng Xueli, quien iba al comando de la misma e iba a cruzar la meta en 2:23:52. Se puso frente a él y cuando el corredor quería esquivarlo, le tapó el paso y lo conminó a que fuera a la pista derecha, donde se realizaba el medio maratón.

Tras despejarse la confusión, el juez lo conminó a que cruzara la meta como debía de ser. El corredor corrió unos metros atrás para simular que “recién” llegaba a la línea final.

Este hecho no pasó desapercibido para la Asociación de Atletismo de Chongqing, quien decidió suspender al juez durante un año por haber “identificado de forma incorrecta la categoría” del atleta y, además, por haberle obstruido el paso que “corría con normalidad al acercarse a la línea de meta”.

“Este comportamiento ha afectado el desarrollo normal de la carrera y ha causado un impacto negativo en internet”, indicó la Asociación de Atletismo.

Asimismo, sugirió al juez a llevar una profunda introspección y reconocer la seriedad de su trabajo.