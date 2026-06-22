Peligrosa o no la RD Congo, Néstor Lorenzo no cambiará estilo de la Selección de Colombia 

La Selección de la RD Congo está por encima de las expectativas de los colombianos. Tras el empate con Portugal (1-1), los africanos se han convertido en un rival de alto peligro, “duros”, asevera el estratega del conjunto cafetero Néstor Lorenzo.

“Lo que teníamos estudiado del Congo en la previa era un sistema diferente, con Portugal y Dinamarca vimos el 5-3-2, tienen dos delanteros importantes con transiciones por cuidar (Yoane Wissa del Newcastle y Cédric Bakambu del Real Betis), son duros, es lo que estamos trabajando, el equipo no cambiará, hay que mantener un estilo”, destacó en conferencia desde el Estadio Guadalajara.

"Creo que la versatilidad de lo jugadores, hemos jugado con equipos que tienen delanteros como el Congo, línea de cuatro con líbero adelantado, línea de tres, volantes que pueden salir a presionar más alto, carrilero por las bandas que pueden jugar de lateral, en ese sentido nos vamos acomodando con la misma gente".

Al técnico de Colombia también se le cuestionaron detalles como el juego área en contra y las virtudes de los suyos para contener a la Selección de la RD Congo.

“Tenemos nuestra idea de juego y la tenemos que respetar, no nos han lastimado mucho con pelotas aéreas (los rivales), la gente no tan alta lo hace bien en la pelota aérea defensiva.

“Creo que la versatilidad de los jugadores (son nuestras mayores virtudes), hemos jugado con equipos que tienen delanteros como el Congo, línea de cuatro con líbero adelantado; línea de tres, volantes que pueden salir a presionar más alto, el carrilero por las bandas que pueden jugar de lateral, en ese sentido nos vamos acomodando con la misma gente”, explicó entusiasmado, con ansias por su segundo choque de la fase de grupos.

Pese a la victoria sobre Uzbekistán (3-1), en el Estadio Ciudad de México, Néstor Lorenzo recalcó que no dejará detalles al azar. Incluso reveló que un día después del juego con el que arrancaron su participación mundialista, el análisis del cuerpo técnico y jugadores fue exhaustivo para sacar las mejore conclusiones.

“El día +1 del partido, hacemos análisis antes de hablar de Congo, cerramos hablando del partido con Uzbekistán, es cosa implementada con este cuerpo técnico, corregir y entiendo lo que me dices, muchas veces la atención no ayuda, esa atención de obligación de buscar resultado y la desesperación no ayuda mucho, por eso es analizar y ver la característica de saber qué es lo que el equipo hizo bien”.

Sobre variantes con elementos como Richard Ríos en el mediocampo o Luis Díaz en el ataque, Néstor Lorenzo anticipó que “en estos casos siempre se consideran modificaciones, la evaluación del equipo tiene que ver con características individuales, mi grupo de jugadores es muy parejo... Lo he pensado, son situaciones, siempre disponibles para aportar Ríos, Jorge Carrascal, Andrés Gómez, ojalá podamos ir todos los partidos con todos bien”.

Colombia y RD Congo se enfrentarán este martes 23 de junio, a las 20:00 horas, en el Estadio Guadalajara.