“El brote sigue grave”; OMS en alerta por avance del ébola en el Congo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este viernes que la epidemia de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) se está propagando con gran rapidez, a pesar de los esfuerzos crecientes para contener el virus. Los equipos sanitarios trabajan contrarreloj en el noreste del país, donde la situación se agrava día a día.

Marie-Roseline Belizaire, responsable de emergencias para África en la OMS, declaró que “el brote sigue siendo grave” y que está “evolucionando muy rápido”, alertando sobre una transmisión acelerada. Desde Bunia, capital de la provincia de Ituri, Belizaire destacó que, aunque la crisis es crítica, la respuesta internacional se fortalece cada día.

Personal sanitario de la OMS atiende a pacientes en un centro de tratamiento de ébola en la provincia de Ituri, noreste de la RDC. AFP

El brote fue declarado oficialmente el 15 de mayo, aunque la transmisión de la rara cepa Bundibugyo del virus pasó desapercibida en sus primeras semanas. Según el último informe de la OMS, se han confirmado 896 casos, incluidos 232 fallecimientos, con 21 nuevos contagios registrados en apenas 24 horas.

La provincia de Ituri concentra más del 90% de los casos, aunque la epidemia también se ha extendido a Kivu Norte y Kivu Sur, regiones que ya enfrentan conflictos armados y crisis humanitarias.

Avances en la respuesta sanitaria

A pesar de la gravedad, la OMS destacó avances significativos en la respuesta. La disponibilidad de camas de tratamiento pasó de cero a más de 500 en pocas semanas. Los equipos de vigilancia investigan ahora cerca de 400 alertas diarias y realizan más de 2.000 pruebas cada día.

Personal sanitario de la OMS atiende a pacientes en un centro de tratamiento de ébola en la provincia de Ituri, noreste de la RDC. AFP

El rastreo de contactos de casos confirmados ha alcanzado al 75% de las personas expuestas, aunque la meta es llegar al 95% para controlar la propagación. Este seguimiento es crucial, ya que el ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales infectados. Una mejor detección permite realizar entierros seguros y dignos, reduciendo el riesgo elevado que supone el manejo de cadáveres por familiares.

La situación en la vecina Uganda es distinta. Allí se han registrado 19 casos, incluidos dos fallecimientos, mientras 10 pacientes se han recuperado. No se han notificado nuevos contagios en los últimos 12 días, lo que genera un respiro para las autoridades sanitarias. Sin embargo, la OMS mantiene la alerta, dado el riesgo de que la epidemia en la RDC se expanda hacia otros países de la región.