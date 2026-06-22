¡Alerta de tornado en el Mundial! Evacúan de emergencia el entrenamiento de la Selección de España

La hostilidad climatológica en Estados Unidos continúa alterando los planes de la Copa del Mundo 2026. La selección de España se vio obligada a suspender de forma abrupta su sesión de entrenamiento de este lunes en las instalaciones de la Baylor School en Chattanooga, Tennessee, debido a una alerta de emergencia por tormentas severas y posible formación de tornados en la región. El plantel de la Roja apenas pudo completar 15 minutos de actividades sobre el terreno de juego antes de ser desalojado por el cuerpo técnico ante el riesgo inminente para los atletas.

Esta contingencia meteorológica no es un hecho aislado en el certamen, sino que se suma a la crisis vivida este mismo lunes en Filadelfia, donde el partido entre Francia e Irak tuvo que ser suspendido indefinidamente al llegar al mediotiempo debido a una intensa actividad eléctrica. Ambas eventualidades han encendido las alarmas del comité organizador de la FIFA por la vulnerabilidad de las sedes norteamericanas frente a los fenómenos naturales extremos durante el verano.

"Posibilidad de vientos destructivos"

El caos logístico comenzó cuando las alarmas sonoras de los teléfonos móviles se activaron de forma simultánea en la cancha, obligando a los futbolistas a refugiarse de emergencia en el gimnasio del complejo educativo justo cuando una intensa lluvia azotaba la localidad.

Advertencia de tormenta eléctrica severa en vigor para esta zona... Posibilidad de vientos destructivos de 80 mph (128 km/h). ¡Permanezca alerta ante la posible formación de un tornado!", detallaba el reporte oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS).

A pesar de la brevedad de la sesión, los 25 jugadores disponibles alcanzaron a realizar el tradicional juego del ‘toro’ en el mediocampo, donde el atacante Lamine Yamal se mostró bromista con sus compañeros tras haber anotado el domingo en el triunfo por 4-0 sobre Arabia Saudita en Atlanta, partido que colocó a los ibéricos como líderes del grupo con 4 puntos.

Nico Williams y Lamine Yamal durante la recortada práctica de España. Reuters

Festejo condicionado en la interna de La Roja

El breve lapso en el césped también sirvió para que el grupo rindiera homenaje a los futbolistas Rodri y Mikel Merino, quienes alcanzaron la treintena de edad este lunes, así como al seleccionador español, quien cumplió años en la víspera del viaje a Tennessee.

"Lo celebré de manera íntima, hoy haremos algo todo el equipo con Merino y Rodri", declaró Luis de la Fuente, director técnico de la selección de España, durante una reunión previa con los medios internacionales.

La única ausencia reportada en la práctica fue la del lesionado Víctor Muñoz, quien continúa en proceso de recuperación de cara al próximo compromiso de la Roja, programado para el viernes contra Uruguay en Guadalajara.