Luis Amaranto Perea, del sueño frustrado en Cruz Azul a la revancha con Colombia en el Mundial 2026

Luis Amaranto Perea perfilaba como uno de los defensores de gran proyección de la Selección de Colombia para el Mundial de Brasil 2014. Pero una lesión agravada mientras militaba con el Cruz Azul acabó con el sueño mundialista.

El problema, la rodilla derecha. Esa lesión aceleró su retiro profesional en diciembre de 2015. Sin embargo, su mente siempre estuvo en que sería parte de una Copa del Mundo.

Después de la crisis cafetera en la que no se logró clasificar a la Copa Mundial de Qatar 2022, el cambio de dirección técnica con Néstor Lorenzo le dio la oportunidad de integrarse al cuerpo técnico.

“Mucha felicidad, otro reto bonito en el rol con el entrenador”, dijo previo a la práctica de Colombia, en las instalaciones del Atlas.

Con el retiro de las canchas, Amaranto Perea comenzó la formación e director técnico, en España.

Con Cruz Azul el defensa dejó buenos recuerdos y dividendos. Con la casaca de los celestes disputó 78 partidos y en cuatro ocasiones marcó gol. Entre sus logros en vitrinas con La Máquina están la Copa MX del 2013, Liga de Campeones de la Concacaf 2014, aunque los malos ratos también quedaron como la final del Clausura 2013, en la madre de todas las cruzazuleadas.

“Las sensaciones ya son distintas, cuando juegas tienes la oportunidad de expresar todo en cancha, lo que entrenas.

“Pero cuando eres entrenador, es la impotencia de que estás en manos de otros”, añadió en su encuentro con medios de comunicación tanto mexicanos como colombianos.

Como seleccionado nacional, Amaranto Perea registró 74 partidos. Debutó en noviembre de 2002 y participó en dos ediciones de Copa América (Perú 2007 y Argentina 2011), eliminatorias mundialistas Conmebol rumbo a Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Hoy, la vida y el Mundial 2026 en México como una de las tres sedes le sonríen a Luis Amaranto Perea. El originario de Turbo, Antioquia, ya no lamenta aquellos golpes de la vida, por la oportunidad que goza ahora con el seleccionador Néstor Lorenzo de llevar a la Selección de Colombia a una histórica participación.

Colombia tiene estudiado a RD Congo

Previo al entrenamiento en la Academia AGA, el auxiliar técnico habló del camino al segundo duelo de la fase de grupos, contra la Selección del Congo.

“Es un partido parecido a los que hemos jugado, el Congo cuenta con jugadores sobre todo en Francia, uno en España y otro en Inglaterra que son de mucha calidad, ya superamos el primer partido (victoria sobre Uzbekistán), éste es de confianza, porque el análisis ya está hecho, ojalá la ejecución sea buena”.

Colombia entrenó con plantel completo en las instalaciones del Atlas; el siguiente rival en Guadalajara será la República Democrática del Congo. Héctor López / Excélsior

Con los primeros puntos otorgados por la victoria sobre Uzbekistán (3-1), en el Estadio Ciudad de México, Amaranto Perea fue puntual sobre el rival en turno y del optimismo por tener a su plantel 100 por ciento disponible.

“Congo es físico, pero mucho más técnico, varios jugadores en Europa, vimos lo de Portugal (1-1), en contra son fuertes, seguiremos trabajando, para minimizar sus fortalezas y sacar adelante nuestras fortalezas”.

Colombia y Congo, en actividad del Grupo K, se enfrentarán el 23 de junio en el Estadio Guadalajara.