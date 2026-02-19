Inter Miami se convierte en el club más valioso de América impulsado por el efecto Messi

Inter Miami CF ya no es solo el equipo de moda en la MLS. Es, oficialmente, el club más valioso de la liga y de todo el continente americano. El efecto de Lionel Messi trascendió la cancha, se metió en los balances financieros y convirtió a una franquicia joven en un fenómeno global.

De acuerdo con reportes de Sportico y Forbes, el club del sur de Florida está valuado en mil 450 millones de dólares, superando incluso a Los Angeles FC y consolidándose como el equipo más caro de la MLS. Es uno de los cinco clubes de la liga que ya rebasan la barrera de los mil millones, junto con LA Galaxy, Atlanta United FC y New York City FC.

Fundado por Jorge Mas y David Beckham, el proyecto nació con una identidad clara: una franquicia con sello latino en una ciudad multicultural. Las primeras apuestas fueron nombres como Rodolfo Pizarro y Gonzalo Higuaín, movimientos que marcaron el tono inicial y colocaron al club en el radar mediático desde sus primeros años.

Pero todo cambió en 2023, cuando Messi aterrizó en Miami tras su salida del Paris Saint-Germain. Su llegada no fue solitaria. Con él se sumaron Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba, reconstruyendo una versión tropical del Barcelona dorado. Incluso Javier Mascherano tomó las riendas como entrenador en la etapa posterior, reforzando el vínculo con aquella generación histórica.

Los números respaldan la revolución. Antes de Messi, en 2022, el club reportaba ingresos cercanos a 56 millones de dólares. Tras su llegada, la cifra se disparó por encima de los 200 millones. Patrocinios globales, venta masiva de camisetas, derechos internacionales y boletaje premium transformaron por completo la economía interna del equipo.

La inauguración del Miami Freedom Park, programada para el 4 de abril ante Austin FC, será otro detonante financiero. Tener estadio propio coloca al club en la misma categoría estructural que los gigantes de la liga. El inmueble no solo será casa deportiva, sino también ancla inmobiliaria y comercial para el proyecto a largo plazo.

Ni Boca Juniors, ni River Plate en Argentina, ni el América, ni las Chivas en México, ni ningún club brasileño alcanzan hoy la valoración que presume el club de Florida. De hecho, los únicos equipos del continente que superan la barrera de mil millones de dólares pertenecen a la MLS.

Aunque otras instituciones tengan mayor historia y millones más de aficionados, el modelo de negocio estadounidense, la expansión acelerada de la liga y el atractivo global de Messi marcan la diferencia. El Inter Miami no solo fichó a una leyenda: fichó un motor financiero que hoy lo coloca en la cima del futbol en América.