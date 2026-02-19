‘Memo’ Ochoa, fuera de la convocatoria del AEL Limassol

El portero mexicano, Guillermo Ochoa, tendrá una pausa en su camino para ser tomado en cuenta por Javier “El Vasco’ Aguirre para integrar a la Selección Mexicana para el Mundial 2026, luego de no ser convocado por el AEL Limassol para el duelo contra el Enosis Neon Paralimni de la jornada 23 de la Liga de Chipre, que se disputará en el Municipal Stadium “Tasos Markou”.

El AEL Limassol dio a conocer este jueves la convocatoria para el partido de este viernes, pero la decisión de dejar afuera al seleccionado mexicano no es por un tema de lesión, sino que ‘Memo’ Ochoa vio su tercera tarjeta amarilla el pasado domingo, cuando su equipo cayó 0-1 con el Pafos en la jornada 22.

La convocatoria de AEL Limassol Mexsport

Al acumular tres amarillas, la liga sanciona al jugador con un partido de suspensión.

LAS TRES TARJETAS AMARILLAS QUE VIO ‘MEMO’ OCHOA:

30 de noviembre de 2025, ante el Apol Limassol.

15 de febrero de 2026, ante Pafos FC.

‘Memo’ Ochoa ha sido titular en el arco del AEL Limassol desde la jornada 3 de la Liga de Chipre.

El portero mexicano podría volver a la actividad el próximo sábado 28 de febrero, cuando el AEL Limassol reciba al APOEL FC.

El AEL Limassol suma dos derrotas consecutivas. Marchan séptimos en la tabla general de la liga de Chipre con 30 puntos.

Por su parte, el Enosis Neon Paralimni es último con tan solo un punto.