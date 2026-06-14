La pelea entre Ochoa y Corona por ser el '1' de México en el Mundial de Brasil 2014

Para el Mundial de Brasil 2014, Miguel Piojo Herrera reveló la pelea que existió entre Guillermo Ochoa y José de Jesús Corona por saber quién se quedaba con el número 1 en la Selección Mexicana; contendían por la titularidad, misma que terminó consiguiendo Paco Memo.

Durante las últimas pruebas de cara al Mundial de Brasil 2014 en donde México terminó calificando mediante el Repechaje, Miguel Herrera contó con una decisión compleja al momento de elegir entre Jesús Corona y Guillermo Ochoa para ser el defensor de los tres postes nacionales.

Uno de los detalles que estaban sin resolverse era el número que estarían utilizando los porteros, donde Guillermo Ochoa y José de Jesús Corona deseaban lucir el 1 en la espalda; Alfredo Talavera no lucía en la conversación:

La bronca era el número, Chuy y Memo lo querían y estaban peleados. Empezó el gritadero y di el manotazo en la mesa ‘aquí el único que grita soy yo’ y si salen de aquí sin arreglar su problema… los quiero trabajando juntos; mañana me dicen en el entrenamiento quién va a ser el 1 y quién el otro”.

Guillermo Ochoa, Jesús Corona y Alfredo Talavera fueron los porteros de México para el Mundial de Brasil 2014. Mexsport

En cada una de las oportunidades, cada uno de los cancerberos nacionales convenció a Miguel Herrera, quien terminó decantándose por Guillermo Ochoa para proteger el arco Tricolor; el resto es historia, ya que fue la primera edición en donde jugó un partido de Mundial, dejando una actuación memorable ante Neymar y Brasil:

Al día siguiente, se me acerca Memo y me dice que Chuy iba a ser el 1 y él el 13. Hay tres partidos (amistosos), el cuarto lo va a jugar quien yo crea que se ganó la posibilidad de ser el titular en el Mundial. En el cuarto partido lo jugaron medio tiempo y medio tiempo, siguieron mis dudas a full”.

Guillermo Ochoa vive su sexta Copa del Mundo con México, teniendo actividad en tres de ellas, mientras que Jesús Corona fue parte de la convocatoria en tres ocasiones con el Tri, quedándose sin minutos en cada una de ellas: 2006, 2014 y 2018.

BFG