LeBron James dispara el Garden: boletos en Nueva York alcanzan precios no vistos desde la despedida de Kobe Bryant

La posibilidad de que LeBron James esté viviendo sus últimos meses en la NBA ya tiene un impacto directo en el bolsillo de los aficionados. Su visita del domingo al Madison Square Garden con Lakers provocó un aumento histórico en el precio de los boletos, niveles que no se registraban desde la despedida de Kobe Bryant en 2016.

De acuerdo con la plataforma TickPick, el partido entre Knicks y Lakers es el más caro de la NBA desde aquella última aparición de Bryant. El precio promedio de compra alcanza los 912 dólares, una cifra inusual incluso para el Garden, uno de los recintos con entradas más costosas de la liga.

El reporte fue difundido por el periodista Stefan Bondy, quien subrayó que la expectativa gira en torno a la incertidumbre sobre el futuro de James. Aunque el jugador no ha anunciado su retiro, ha reconocido públicamente que no tiene claridad sobre cuánto tiempo más seguirá en activo.

Nueva York suele responder cuando una figura histórica pisa su duela. James, con más de dos décadas de carrera, ha admitido en múltiples ocasiones que disfruta jugar en el Madison Square Garden, donde el ambiente suele transformarse en un escenario de gala para las grandes estrellas.

Con olor a nostalgia

La comparación inevitable es con 2016, cuando el último partido de Kobe Bryant con los Lakers en temporada regular llevó el precio promedio de los boletos a cerca de mil dólares. Aquella noche, Bryant anotó 60 puntos ante Utah y selló su despedida con un tiro ganador, en un partido que quedó marcado en la memoria de la NBA.

El duelo del domingo no tiene ese carácter de despedida confirmada, pero el mercado refleja una percepción similar. Para los aficionados, la idea de que James podría no volver al Garden con uniforme de jugador basta para justificar el alza.

Buen paso de los Knicks

Los Knicks también aportan al contexto. El equipo atraviesa su mejor etapa en décadas y la afición ha respondido con llenos constantes y precios elevados incluso en juegos sin atractivo especial, con promedios cercanos a 350 dólares.

El ambiente promete ser electrizante. Los Lakers, con James y Luka Doncic como ejes, podrían sumar el regreso de Austin Reaves, mientras que Nueva York llega con aspiraciones reales de competir por el título.