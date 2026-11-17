Pedro López tiene muy claro para qué llegó a la Selección Mexicana Femenil. Después de dos ausencias mundialistas, el entrenador español asumió la responsabilidad de devolver al Tricolor a la máxima competencia y sabe que el partido contra Haití, programado para el próximo 28 de noviembre, representa mucho más que una victoria.

En el Texas Health Mansfield Stadium estará en juego el boleto directo a la Copa Mundial de Brasil 2027, pero también la posibilidad de avanzar a las semifinales del Campeonato Concacaf W 2026, instancia en la que México buscará acercarse a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Un par de objetivos que mantienen la presión sobre el estratega, quien no esquivó la responsabilidad durante una conferencia de prensa.

Me contrataron para clasificar a esta Selección a la Copa del Mundo después de dos no clasificaciones. Yo vengo de un pueblo muy pequeño, de una familia obrera, mis hermanos tienen trabajos normales, mis padres así me lo enseñaron. Y si yo no clasifico a esta Selección, me sentiría como si tú contratas a un plomero en casa, y te deja la misma avería”, declaró López.

El compromiso de Pedro López con la Selección Mexicana va más allá de una obligación profesional. El estratega aseguró que ha desarrollado un vínculo especial con el país y su gente, por lo que entiende que no conseguir el objetivo mundialista también podría marcar el final de su ciclo al frente del Tricolor.

Hay muchas cosas que no están en mi mano, pero tengo que hacer todo lo posible para cumplir con el compromiso. Siento un amor que no tenía por este país, de mis hijos y de mi familia, y sí me siento obligado, si no lo consigo realmente, pues posiblemente no merecería seguir aquí. Lo entendería así”, añadió.

Pedro López sabe que el entusiasmo por estar cerca de conseguir un objetivo importante también puede convertirse en un enemigo si provoca exceso de confianza. Por eso, lejos de pedir un ambiente de celebración anticipada, busca mantener a sus futbolistas concentradas y conscientes de lo que todavía falta.

"Estamos ilusionadas. Esa ilusión hace que en un momento te emociones, pero no quiero que esa emoción nos debilite. No quiero que los premios como los anteriores nos debiliten. No quiero, incluso, casi agradecería que en esta rueda de prensa me pinchéis, me hagáis daño, de verdad, porque igual eso es necesario también. Pero cada uno va a necesitar una cosa. Habrá una jugadora que necesita cariño, confianza; habrá otro, o yo, que necesito que me deis un puñetazo y me tengáis alerta”.

Su mensaje es claro: México todavía no ha conseguido nada. El compromiso ante Haití será el examen que determine si el proyecto da el paso que tanto ha buscado o vuelve a quedarse corto en el camino mundialista.