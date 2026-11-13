Boletos desde 5 dólares para Mundial femenil 2027

El Mundial femenino que se disputará el próximo año en Brasil tendrá entradas disponibles desde cinco dólares en una primera fase de venta en paquetes que se iniciará en diciembre, informó la FIFA este viernes.

El ente rector del futbol fue objeto de críticas por los precios astronómicos de las entradas a algunos partidos de la Copa del Mundo masculina celebrada este año en Norteamérica.

Para el certamen femenino la entidad ofrecerá un primer lote de boletos con valores desde 30 reales (5 dólares) por partido dentro de paquetes, entre el 1 y el 8 de diciembre, según un comunicado de la FIFA.

Las entradas estarán disponibles en el sitio web de la FIFA a partir del 1 de diciembre y pueden ser adquiridas con tarjetas de crédito, débito o el sistema digital de pagos brasileño PIX.

Brasil acogerá la máxima cita del fútbol femenino del 24 de junio al 25 de julio.

El sorteo de la fase de grupos del Mundial 2027 tendrá lugar el 11 de diciembre, en Rio de Janeiro.

Una vez se conozca el calendario completo de partidos habrá otras tres fases de venta de tiquetes, incluidos los individuales.

En esta primera etapa los aficionados pueden comprar paquetes para seguir a la selección anfitriona durante la fase de grupos, ir a todos los partidos que se disputen en un mismo estadio hasta los cuartos de final o diseñar un itinerario personalizado de tres juegos sin incluir la final.

Para el Mundial masculino la FIFA implementó un sistema de tarifas variables según la demanda por cada partido que llevó los precios de algunas entradas a valores exorbitantes.

BFG